Βροχερό σήμερα είναι το σκηνικό σε διάφορες περιοχές της Κύπρου με την Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση οι βροχές ενδέχεται να είναι πάνω από 35 χιλιοστά ανα ώρα.

Η προειδοποίηση αφορά μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια του νησιού.

Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

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