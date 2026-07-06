Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι, φιλοξενήθηκε ο κ. Ανδρέας Χρυσάνθου, Εκπρόσωπος Τύπου Τμήματος Μετεωρολογίας, και μίλησε για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αρχικά ανέφερε πως σήμερα θα υπάρξει αστάθεια στην περιοχή. Αναμένονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στις ορεινές περιοχές, στο εσωτερικό, αλλά και σε βόρειες περιοχές του νησιού. Υπάρχει η περίπτωση να βρέξει και στην επαρχία Κερύνειας, αλλά και στο Ριζοκάρπασο.

Οι καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα. Όπως δήλωσε υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση ώστε να μπορούν να ενημερωθούν και οι εκδρομείς στις ορεινές περιοχές και στο εσωτερικό. Σημείωσε επίσης πως η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παρωδικές νεφώσεις.

Απόψε και αύριο το πρωί, το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο με το σημερινό. Οι επόμενες μέρες αναμένονται χαμηλές νεφώσεις, υγρασίες και τοπικές ομίχλες οι οποίες θα διατηρηθούν στο σκηνικό της πρόγνωσης και τις επόμενες μέρες.

Οι βροχές και η αστάθεια του καιρού θα παραμείνουν μέχρι και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή και μετά, περιορίζεται η αστάθεια.

Τις απογευματινές ώρες ενισχύεται η θαλάσσια αύρα. Θα έχουμε ανέμους στις παράλιες περιοχές, ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου. Η θαλάσσια αύρα ενισχύεται αύριο με 4 και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει λίγο κοντά και κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής. Πολύ ευνοϊκές και δροσερές συνθήκες για αυτή την περίοδο.