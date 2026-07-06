Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο τεχνικός της Hellas Sat Γιάννης Αρτεμίου αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν προκύψει σε τηλεοπτικούς δέκτες και εγκαταστάσεις μετά τις πρόσφατες αλλαγές πλατφόρμας (DVB-T2).

Όπως είπε, καταγράφηκαν περίπου 1.500 αναφορές βλαβών την πρώτη ημέρα, οι οποίες στη συνέχεια μειώθηκαν σημαντικά, καθώς τα περισσότερα ζητήματα σταδιακά επιλύονται με τεχνική υποστήριξη.

Αναφορικά με περιπτώσεις όπου ορισμένοι δέκτες εμφανίζουν προβλήματα συμβατότητας, ο τεχνικός της Hellas Sat διευκρίνισε ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με ρυθμίσεις περιοχής (region settings) και όχι με τη μάρκα των τηλεοράσεων.

Ο ίδιος εξήγησε επίσης ότι η οριακή λήψη σήματος μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, η υγρασία και οι μεταβολές στην ατμόσφαιρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της επάρκειας μπορεί να παρουσιάζει διακοπές ή απώλειες σήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ανησυχίες πολιτών για παρεμβολές από άλλες περιοχές, με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι τα σήματα από τα κατεχόμενα δεν επηρεάζουν τις συχνότητες της περιοχής της Λευκωσίας, αποδίδοντας τυχόν προβλήματα σε τεχνικούς παράγοντες ή σε αστάθεια των δεκτών.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η κατάσταση βελτιώνεται καθημερινά και τα περισσότερα τεχνικά ζητήματα βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.









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