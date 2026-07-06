Αρχίζει από σήμερα η κατάταξη των νεοσύλλεκτων της 2026 ΒΕΣΣΟ. Στο Ράδιο Πρώτο μίλησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΑΜ, Αντισυνταγματάρχης Χρίστος Πιερή, ο οποίος είπε πως οι περίπου 3 χιλιάδες νέοι έβαλαν τη φρουρά προτίμησης και περίπου δυο όπλα ή Σώματα. Το ΥΠΑΜ προσπαθεί να ικανοποιήσει τη φρουρά προτίμησης σε πρώτο στάδιο και μετά το όπλο ή το Σώμα που έβαλε ο νεοσύλλεκτος.

Οι νεοσύλλεκτοι την πρώτη μέρα κατάταξης πρέπει να έχουν μαζί τους μονό: ταυτότητα, σημείωμα πρόσκλησης, ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις και βεβαίωση IBAN. Όπως είπε ο κ.Πιερή οι νεαροί πρέπει να εμφανιστούν μόνο με τη στολή τους και τα πιο πάνω στοιχεία.

Τα κινητά μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο στον ελεύθερο τους χρόνο. Από το πρωί δηλαδή μέχρι το μεσημέρι που είναι η εκπαίδευση οι νεοσύλλεκτοι προτρέπονται να βάζουν τα τηλέφωνά τους στους φοριαμούς τους προκειμένου να είναι ασφαλισμένα. Δίδονται σαφείς οδηγίες ότι απαγορεύονται να οπτικογραφούν ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές. Οι εν λόγω τοποθεσίες τους υποδεικνύονται κατά την πρώτη βδομάδα κατάταξης που είναι η βδομάδα προσαρμογής.

Υπηρεσιακά

Όπως ανέφερε ο κ.Πιερής οι νεοσύλλεκτοι θα πάνε σήμερα στα στρατόπεδα και θα φύγουν. Ακολούθως θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους. Η κάθε μονάδα έκανε το πρόγραμμά της και θα ενημερώσει τους νεοσύλλεκτους. Σίγουρα δεν θα μείνουν περισσότερο από 5 μέρες τις πρώτες μέρες. Οι μακρινοί από Λεμεσό και Πάφο θα πάρουν όπου βολεύει 2 διανυκτερεύσεις.

*Εικόνα αρχείου