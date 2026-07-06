Ένοπλη απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα. Ο 73χρονος ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου αντιστάθηκε στον δράστη, ο οποίος τον χτύπησε στο κεφάλι με πιστόλι πριν διαφύγει με συνεργό που τον ανέμενε έξω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χαραλάμπους Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας «σήμερα γύρω στις 9:00 το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λάρνακας για απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα».

Σύμφωνα με την καταγγελία, «άγνωστος, ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρείας διανομής φαγητού και έφερε μαύρο κράνος μοτοσικλέτας πλήρους κάλυψης προσώπου, εισήλθε σε χρυσοχοείο, προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73χρονου ιδιοκτήτη».

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα αυτός να τον κτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον απωθήσει εκτός τους καταστήματος».

Πρόσθεσε πως «ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος, το οποίο από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται να οδηγούσε άλλο άγνωστο πρόσωπο πιθανόν αλλοδαπός».

Η σκηνή αποκλείστηκε και διεξάγονται εξετάσεις από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε συρραφή στο τραύμα του και αναμένεται να απολυθεί.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

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