Ένας Ελληνοκύπριος που ζει τα τελευταία 12 χρόνια στη Λευκορωσία μοιράστηκε τις εμπειρίες του από τη ζωή στο Μινσκ, περιγράφοντας τις διαφορές που εντόπισε ανάμεσα στις δύο κοινωνίες, αλλά και όσα τον εντυπωσίασαν περισσότερο.

Ο 55χρονος Κυριάκος Κυριάκου, ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου Go Greek στο Μινσκ, μίλησε στο λευκορωσικό μέσο Onliner, εξηγώντας ότι εγκαταστάθηκε στη χώρα λόγω της συζύγου του Αλεβτίνας, την οποία γνώρισε στην Κύπρο.

«Ποτέ δεν σχεδίαζα να ζήσω στη Λευκορωσία. Αλλά γνώρισα την Αλεβτίνα στην Κύπρο και την ερωτεύτηκα», ανέφερε.

Όπως είπε, το πρώτο που τον εντυπωσίασε ήταν η ασφάλεια, η ηρεμία και η καθαριότητα της πρωτεύουσας. Περιέγραψε ως αδιανόητο για τα κυπριακά δεδομένα το γεγονός ότι επιτρέπει στον εννιάχρονο γιο του να πηγαίνει μόνος του στο σχολείο με ποδήλατο, ενώ δήλωσε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι οι δρόμοι της πόλης πλένονται συστηματικά.

Αντίθετα, παραδέχεται ότι δεν κατάφερε ποτέ να συνηθίσει την απουσία θάλασσας και τους μεγάλους χειμώνες. «Φαίνεται ότι ο χειμώνας της Λευκορωσίας διαρκεί έξι μήνες», σχολίασε.

Ο Κυριάκου υπογράμμισε ακόμη τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους δύο λαούς, σημειώνοντας ότι οι Λευκορώσοι είναι πιο συγκρατημένοι στην έκφραση των συναισθημάτων, σε αντίθεση με τους Έλληνες και τους Κυπρίους, που εκδηλώνονται πιο αυθόρμητα.

Αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά στο μέγεθος των κοινωνικών εκδηλώσεων, λέγοντας ότι ενώ ένας γάμος στη Λευκορωσία μπορεί να έχει έως 300 καλεσμένους, ο γάμος του αδελφού του στην Κύπρο συγκέντρωσε περίπου 3.500 άτομα.

Σχολιάζοντας τις γυναίκες της Λευκορωσίας, υποστήριξε ότι «έχουν μεγαλύτερη εμμονή με την εμφάνιση, την ομορφιά και τη λεπτή σιλουέτα», επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα και την Κύπρο επικρατεί περισσότερο το χαλαρό, καθημερινό ντύσιμο λόγω του θερμού κλίματος.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας στη Λευκορωσία είναι περιορισμένη, σε αντίθεση με την Κύπρο, όπου, όπως είπε, αποτελεί βασική ανάγκη λόγω του τουρισμού.

Από την άλλη, είχε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για το σύστημα υγείας της χώρας, χαρακτηρίζοντας τους Λευκορώσους γιατρούς ιδιαίτερα ικανούς, ενώ ανέφερε ότι ακόμη και ο προσωπικός του γιατρός στην Κύπρο εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα εξετάσεων που πραγματοποίησε στο Μινσκ.

Τέλος, συγκρίνοντας το οικονομικό επίπεδο των δύο χωρών, σημείωσε ότι, παρά τους υψηλότερους μισθούς στην Κύπρο και την Ελλάδα, το σημαντικά χαμηλότερο κόστος ζωής στη Λευκορωσία οδηγεί –κατά την προσωπική του εκτίμηση– σε βιοτικό επίπεδο που πλέον συγκρίνεται με εκείνο της Κύπρου και ξεπερνά αυτό της Ελλάδας.



(φώτο - onliner)