Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΣΟ στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), με το Υπουργείο Άμυνας να υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες προς τους στρατεύσιμους ενόψει της παρουσίασής τους.

Η διαδικασία της κατάταξης θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου 2026 στα ΚΕΝ Λάρνακας, Λεμεσού και στο Στρατόπεδο «Χρ. Σαμάρα» στην Αθαλάσσα (4ο ΤΒΟ), ενώ για το ΚΕΝ Πάφου θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Οι στρατεύσιμοι καλούνται να παρουσιαστούν την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης, φορώντας τη στρατιωτική στολή, εφόσον την έχουν ήδη παραλάβει, καθώς και κουρεμένοι και ξυρισμένοι.

Τα απαραίτητα έγγραφα

Κατά την παρουσίασή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Δελτίο ταυτότητας ή ψηφιακή ταυτότητα μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Το σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Ιατρική βεβαίωση, εφόσον λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Ιατρικές γνωματεύσεις για προβλήματα υγείας που δεν είχαν εξεταστεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές ή προέκυψαν μετά την εξέτασή τους.

Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), εάν δεν έχει ήδη υποβληθεί μέσω της υπηρεσίας «e-κατάταξη».

Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος, εφόσον επίσης δεν έχουν ήδη κατατεθεί.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι όσοι δεν διαθέτουν το σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Τι ισχύει μετά την κατάταξη

Όλα τα είδη ιματισμού, υπόδησης και υλικών που έχουν ήδη παραλάβει οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να παρουσιαστούν υποχρεωτικά την επόμενη ημέρα στη Μονάδα όπου θα τοποθετηθούν. Σε περίπτωση προβλήματος με τα μεγέθη των στολών ή των αρβύλων, οι αλλαγές θα γίνονται στα Κέντρα Κατάταξης κατά την ημέρα της κατάταξης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα τους χορηγηθεί διανυκτέρευση και Φύλλο Πορείας, με υποχρέωση να παρουσιαστούν την επόμενη ημέρα στη Μονάδα που θα επιλεγούν.

Οι στρατεύσιμοι που θα υπηρετήσουν εντός της φρουράς διαμονής τους θα μεταβούν στις Μονάδες τους με ίδια μέσα, ενώ όσοι τοποθετηθούν εκτός φρουράς θα μεταφερθούν με λεωφορεία του Σχεδίου Δωρεάν Διακίνησης Οπλιτών, εφόσον το δηλώσουν πριν από την αναχώρησή τους από το Κέντρο Κατάταξης.

Στο Φύλλο Πορείας θα αναγράφονται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της Μονάδας τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε αναγκαία ενημέρωση.

Ορκωμοσία στις 24 Ιουλίου

Το Υπουργείο Άμυνας υπενθυμίζει ότι η τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΣΟ έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου 2026, με τις ακριβείς πληροφορίες για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής να γνωστοποιούνται στους στρατεύσιμους από τις Διοικήσεις των Μονάδων τους, προκειμένου να ενημερωθούν και οι οικογένειές τους.