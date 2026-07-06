Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου», το Τμήμα Δασών προωθεί τη διαμόρφωση ενός ενιαίου και λειτουργικού πλαισίου διαχείρισης των αδέσποτων και ανεξέλεγκτων σκύλων που έχουν εντοπιστεί στο Κρατικό Δάσος Πάφου, καθώς το φαινόμενο έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις με επιπτώσεις στην άγρια πανίδα, την ασφάλεια επισκεπτών και τη δημόσια υγεία.

Για τον σκοπό αυτό, σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, πραγματοποιείται διυπηρεσιακή σύσκεψη υπό τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί η Αστυνομία, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.

Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα στο δάσος Πάφου έχει εξελιχθεί σε ζήτημα υψηλής οικολογικής σημασίας, με το Τμήμα Δασών να προειδοποιεί για την έντονη πίεση που δέχεται η άγρια πανίδα και ειδικότερα το προστατευόμενο κυπριακό αγρινό, το οποίο έχει καταστεί στόχος καταδίωξης από αδέσποτα ζώα. Παράλληλα, καταγράφονται ανησυχίες για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και για την πιθανή μετάδοση ζωονόσων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης θα τεθούν προς εξέταση κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης, μεταξύ των οποίων η καταγραφή των περιστατικών, η διαδικασία αναφοράς, η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η περισυλλογή και προσωρινή φύλαξη των ζώων, καθώς και ο έλεγχος ιδιοκτησίας ή εγκατάλειψής τους. Παράλληλα, θα εξεταστούν μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό του φαινομένου εγκατάλειψης ζώων, καθώς και τρόποι ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων και του κοινού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήδη παρέχει τη δυνατότητα στην Αστυνομία και στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να προχωρούν, κατά την κρίση τους, στη θανάτωση αδέσποτων ζώων, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται άμεση και ανεξέλεγκτη ζημιά στην άγρια ζωή ή σε κτηνοτροφικά υποστατικά.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, πρόθεση του Τμήματος Δασών είναι η ενεργοποίηση και η συστηματοποίηση αυτών των διαδικασιών και στο Δάσος Πάφου, με στόχο την αντιμετώπιση σκύλων που τεκμηριωμένα αποτελούν απειλή, ώστε να ανακοπεί η περαιτέρω καταστροφή του δασικού οικοσυστήματος.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι η διαμόρφωση ενός σαφούς και εφαρμόσιμου πρωτοκόλλου δράσης, με ξεκάθαρους ρόλους και άμεση δυνατότητα παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται.