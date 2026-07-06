Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Άμυνας, ζητώντας την επανεξέταση της χωροθέτησης του στρατοπέδου «Μόδεστος Παντελή» στο Λιοπέτρι και τη διερεύνηση του ενδεχομένου μετεγκατάστασής του εκτός του οικιστικού ιστού.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το στρατόπεδο βρίσκεται πλέον στο κέντρο κατοικημένης περιοχής, σε άμεση γειτνίαση με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετριού, ενώ περιμετρικά του σχολείου υπάρχουν και στρατιωτικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και ιδιαίτερα στους γονείς.

Το ΑΚΕΛ διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί τον ρόλο της Εθνικής Φρουράς, αλλά θεωρεί πως η σημαντική οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών επιβάλλει επανεξέταση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης χωροθέτησης με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Άμυνας να ενημερώσει εάν έχουν εκπονηθεί μελέτες επικινδυνότητας, ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται για τη σχολική κοινότητα και τους κατοίκους, αν έχει καθοριστεί ζώνη ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις, καθώς και αν εξετάζεται η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου και των αποθηκών σε άλλη περιοχή.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα των παιδιών που φοιτούν στο γειτονικό σχολείο, πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει σε συνολική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και σε σχεδιασμό για τη μεταφορά του στρατοπέδου εκτός του οικιστικού ιστού του Λιοπετριού.





Η απάντηση ΥΠΑΜ

Σε δηλώσεις του στο Ράδιο Πρώτο ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΑΜ, Χρίστος Πιερή απάντησε ότι το σχολείο κτίστηκε μετά το στρατόπεδο και είναι στα επιτρεπτά όρια.

«Στην αντίθετη πλευρά είναι οι αποθηκευτικοί χώροι. Ζητούν κάποιοι να κτίσουν εκεί και εμείς απαντήσαμε αρνητικά. Μελετώνται θέματα, όπως μετακίνηση αποθηκών ή δημιουργία προστατευτικών χώρων. Μελετάται επίσης να φύγουν τα πολύ επικίνδυνα αντικείμενα», είπε ο κ.Πιερή