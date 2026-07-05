Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/07) η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον €4.100.000
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 42, 16, 18, 32, 21
Τζόκερ ο αριθμός: 20
SigmaLive
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/07) η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον €4.100.000
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 42, 16, 18, 32, 21
Τζόκερ ο αριθμός: 20
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