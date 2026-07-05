Μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν και κατέσχεσαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, σε έλεγχο που διενεργήθηκε την Παρασκευή, 4 Ιουλίου, πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών ελέγχθηκαν τέσσερις επιβάτες της ίδιας πτήσης, δύο άνδρες βρετανικής υπηκοότητας ηλικίας 25 και 24 ετών και δύο γυναίκες δανικής υπηκοότητας ηλικίας 23 και 22 ετών.

Στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων και καπνού για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το απαιτούμενο χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που υποδήλωνε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Ειδικότερα, στην αποσκευή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 39 κούτες των 200 τσιγάρων, οκτώ πακέτα των 20 τσιγάρων και πέντε συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων. Στην αποσκευή του δεύτερου επιβάτη βρέθηκαν 45 κούτες των 200 τσιγάρων και 60 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους τριών κιλών.

Στην αποσκευή της τρίτης επιβάτιδας εντοπίστηκαν 64 κούτες των 200 τσιγάρων και 55 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους δύο κιλών και 750 γραμμαρίων, ενώ στην αποσκευή της τέταρτης επιβάτιδας βρέθηκαν 53 κούτες των 200 τσιγάρων και 75 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους τριών κιλών και 750 γραμμαρίων.

Οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές τους και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν.

Όπως αναφέρει το Τμήμα, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή τους για εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ποσών ύψους €2.500, €3.900, €4.000 και €4.000, αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανήλθε στις €13.400, ενώ τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.