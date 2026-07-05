Την υλοποίηση ολοκληρωμένου πακέτου ύψους 168 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, καθώς και την προώθηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 454 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), υπογράμμισε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρία Παναγιώτου, σε χαιρετισμό της στη μουσικοχορευτική βραδιά που διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Φικάρδου.

Η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι η στήριξη της υπαίθρου αποτελεί ζήτημα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και μέλλοντος για τον τόπο, επισημαίνοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι τα χωριά να αποκτήσουν προοπτική, οι νέοι να παραμείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους και οι άνθρωποι της παραγωγής να αισθάνονται ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λειψυδρία, την κλιματική αλλαγή και το αυξημένο κόστος παραγωγής, σημειώνοντας ότι το υδατικό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη γεωργία.

Όπως είπε, το πακέτο των 168 εκατ. ευρώ αφορά νέες υποδομές, μείωση των απωλειών νερού και ενίσχυση της παραγωγής νερού, με τρεις βασικούς άξονες, την ενίσχυση της ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης ώστε να απελευθερώνονται ποσότητες νερού από τα φράγματα για άρδευση, τη μέγιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι σήμερα η Κύπρος αξιοποιεί το 90% του ανακτημένου νερού, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας το 37% των αρδευτικών αναγκών της Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι στρατηγικός στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών ύδρευσης από μονάδες αφαλάτωσης, ώστε τα αποθέματα των φραγμάτων να διατίθενται αποκλειστικά για την άρδευση.

Παράλληλα, η Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισμού 454 εκατ. ευρώ, το οποίο -όπως είπε- περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Αναφορικά με τις πρόσφατες προκηρύξεις του μεγάλου επενδυτικού μέτρου και της παρέμβασης για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, συνολικού ύψους 67,5 εκατ. ευρώ, είπε πως έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 1.225 αιτήσεις με συνολική αιτούμενη επιδότηση περίπου 187,6 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται υπό διαμόρφωση ακόμη 134 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε πρόσθετη διεκδικούμενη επιδότηση περίπου 16,7 εκατ. ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 17η Ιουλίου.

Έκανε λόγο για «ιδιαίτερα ενθαρρυντική» ανταπόκριση των ενδιαφερομένων, σημειώνοντας ότι οι ενισχύσεις του επενδυτικού μέτρου φθάνουν μέχρι και τις 800.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Αναφερόμενη στην τοπική ανάπτυξη, υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης LEADER, σημειώνοντας ότι στην περιοχή Τροόδους δραστηριοποιείται η Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ», στην οποία συμμετέχει και το Φικάρδου, με κατανεμημένες πιστώσεις ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ήδη αρχίσει η προετοιμασία για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ μετά το 2027, σημειώνοντας ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου που θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2028 και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κυπριακής υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα.

Καταλήγοντας, η κ. Παναγιώτου διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει τους ανθρώπους της υπαίθρου, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της κυπριακής γεωργίας αποτελεί επένδυση στην επισιτιστική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ