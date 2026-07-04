Η Τίμια Κάρα του Αποστόλου Παύλου αναμένεται να μεταφερθεί στην Κύπρο από το Βατικανό τον Οκτώβριο του 2026, σε μια εξέλιξη που η Εκκλησία της Κύπρου χαρακτηρίζει ιστορικής σημασίας. Το ιερό λείψανο θα τεθεί σε προσωρινό προσκύνημα στην Πάφο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου στη Ρώμη.

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Τίμια Κάρα του Αποστόλου Παύλου εξέρχεται από το Βατικανό, γεγονός που, όπως ανέφερε, προσδίδει παγκόσμια σημασία στην επίσκεψη του λειψάνου στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, ωστόσο παρέμεινε για μεγάλο διάστημα σε εκκρεμότητα λόγω των εσωτερικών εξελίξεων στη Μητρόπολη Πάφου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αποκάλυψε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος συμφώνησε στη μεταφορά του ιερού λειψάνου ως ένδειξη προσωπικής φιλίας, αλλά και αναγνώρισης της ιστορικής σημασίας της Πάφου, όπου ο Απόστολος Παύλος πραγματοποίησε την πρώτη του ιεραποστολική δράση.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, καθώς ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην υποδοχή καθολικής αντιπροσωπείας και είχε αρνηθεί να συμμετάσχει σε κοινές εκδηλώσεις με εκπροσώπους του Βατικανού, χαρακτηρίζοντας τον Πάπα αιρετικό.

Απαντώντας τότε, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με τέτοιες προϋποθέσεις, προσθέτοντας ότι θα υποδεχόταν τον Πάπα στην Πάφο, στον τόπο όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, εφόσον επισκεπτόταν την Κύπρο.