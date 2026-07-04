Στις φλόγες τυλίχθηκε αρθρωτό όχημα στον Στρόβολο κατά την εκκίνησή του, λόγω μηχανικού προβλήματος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Ανδρέας Κεττής, Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η πυρκαγιά, που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, τέθηκε υπό έλεγχο, αφού προκάλεσε ζημιές στο όχημα και σε ρυμουλκούμενη καρότσα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 12:23 και ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε σταθμευμένο αρθρωτό όχημα, η οποία επεκτάθηκε και στην ρυμουλκούμενη καρότσα (τηλεσκοπικό μηχάνημα) στην οδό Βυζαντίου στον Στρόβολο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών από τα μέλη της Πυροσβεστικής. Από την πυρκαγιά το αρθρωτό όχημα έπαθε εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ ελαφρές ζημιές υπέστη και η ρυμουλκούμενη καρότσα.

Η αιτία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε ηλεκτρικό/μηχανικό πρόβλημα, καθώς η φωτιά ξεκίνησε όταν ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να ξεκινήσει το όχημα.