Η Κύπρος έχει την ικανότητα να παράγει παιδεία και να δημιουργεί πολιτισμό, ανέφερε το Σάββατο η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά με την παρουσία της σε συναυλία του Μουσικού Σχολείου Πάφου, την Παρασκευή.

Στην ανάρτησή της, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι «η χθεσινή βραδιά τεκμηριώνει την ικανότητα της χώρας μας να παράγει παιδεία, να δημιουργεί πολιτισμό και να μεταδίδει αξίες», προσθέτοντας ότι «ήταν μια μουσική συνάντηση του χθες με το σήμερα, που αποκαλύπτει την ψυχή και την ταυτότητα του τόπου μας».

«Με τα παιδιά μας να είναι οι πρωταγωνιστές, σε μια σκηνή που καθρεφτίζει την πολιτιστική μας βιογραφία. Κι αυτό μας συγκινεί και τροφοδοτεί τις πολιτικές μας αποφάσεις», τόνισε. «Γιατί όταν τα παιδιά τραγουδούν τον πολιτισμό μας, τότε ο πολιτισμός αποκτά μέλλον. Και το μέλλον είναι τα παιδιά μας», επεσήμανε.

Αναφέροντας ότι εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συναυλία του Μουσικού Σχολείου Πάφου που τίμησε τον Διονύση Σαββόπουλο, η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι «η χθεσινή εκδήλωση δίνει αξία στην πολιτική μας για τα Μουσικά Σχολεία, που για την Κυβέρνησή μας είναι άλλη μια πολιτική μεταρρυθμιστικής συνέχειας».

Τέλος, συγχαίροντας τους συντελεστές της εκδήλωσης, η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «η στήριξή μας ως Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι δεδομένη».

Πηγή: ΚΥΠΕ