Γύρω στις 8:10 χθες βράδυ, στο πλαίσιο των τροχονομικών έλεγχων που διεξάγονται από την Αστυνομία, ανακόπηκε αυτοκίνητο για έλεγχο σε δρόμο της Ξυλοφάγου.

Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 36χρονο, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Στον 36χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 150μg% αντί 9μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου. Αυτός αναμένεται να παρουσιαστεί στις 6 Ιουλίου, 2026 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.