Ο κ. Γιώργος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΕΛ, μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι αναφορικά με την πρόταση τους για τη μεταφορά 1.000 μαθητών με λεωφορεία στα φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι για διαδρομές που πραγματοποιούνται κατόπιν παραγγελίας, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων συγκοινωνιακών αναγκών των πολιτών, λειτουργεί ειδική πλατφόρμα η οποία επεξεργάζεται τις αιτήσεις. Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των πολιτών και τον προορισμό τους, διαμορφώνεται καθημερινά νέο πρόγραμμα, ώστε να εξυπηρετείται ο μέγιστος δυνατός αριθμός επιβατών.

Συμπλήρωσε ότι η ΕΜΕΛ μεταφέρει καθημερινά περίπου 5.000 μαθητές προς τα σχολεία τους το πρωί και τους επιστρέφει στα σπίτια τους το μεσημέρι. Το απόγευμα, όμως, οι προορισμοί είναι πολύ περισσότεροι, καθώς απαιτούνται διαφορετικά δρομολόγια προς τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες των παιδιών περίπου κάθε 45 λεπτά. Όπως σημείωσε, οι πιθανοί συνδυασμοί είναι πάρα πολλοί και κανένα συμβατικό σύστημα συγκοινωνιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη ένα παράλληλο σύστημα συγκοινωνιών, με στόχο τη συμβολή στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ΕΜΕΛ προσεγγίστηκε από εταιρεία που ειδικεύεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η οποία παρουσίασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες. Η ΕΜΕΛ συνεργάστηκε μαζί της και, όπως δήλωσε, αυτή την περίοδο υλοποιείται πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, γεννήθηκε η ιδέα να ενταχθεί το πρόγραμμα στην κρατική πολιτική για τις δημόσιες συγκοινωνίες, εφόσον το κράτος το επιθυμεί.

Τόνισε ακόμη ότι στόχος της ΕΜΕΛ δεν είναι να ασκήσει πίεση προς το κράτος, αλλά να εκφράσει την επιθυμία της για εφαρμογή του προγράμματος.

Τέλος, ο κ. Κυριάκου, δηλώνει ότι ακόμα υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με το ποιός θα επωμιστεί το κόστος και συμπληρώνει ότι τους 5.000 μαθητές που μεταφέρουν σήμερα, το κράτους επωμίζεται ένα μέρος του κόστους και ένα άλλο το πληρώνουν οι γονείς. Υπογραμμίζει ότι δεν είναι απαγορευτικό ένα μέρος του κόστους να καλύπτεται από τους γονείς αφου και οι ίδιοι θα επωφεληθούν απο την εφαρμογή του.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: