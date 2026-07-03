Το Εφετείο Κύπρου είχε ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση και διέταξε την κράτηση μέχρι τη δίκη του 46χρονου πατέρα και των δύο ενήλικων παιδιών του, ηλικίας 23 και 21 ετών, που αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα βίας και κακοποίησης σε βάρος των ανήλικων παιδιών της οικογένειας, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία επανέδωσε στη δημοσιότητα σήμερα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία εξακολουθούν να αναζητούνται ως ελλείποντα πρόσωπα.

Η Sarra Esaifan, 17 ετών και η αδελφή της, Kawtar Esaifan, 14 ετών, από Παλαιστίνη, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους, στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από τις 30/06/2026.

Η Sarra Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.62μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά.

Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και αθλητικά παπούτσια χρώματος μαύρου και άσπρου.

Η Kawtar Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό και της AHLAM ESΑIFAN 15ετών, από Παλαιστίνη, η οποία ελλείπει από τις 30/06/2026, από την οικία της στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, μελαχρινή, με καφέ μάτια και καφέ μακριά σγουρά μαλλιά. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Το Εφετείο Κύπρου είχε κάνει δεκτές τις εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και ανέτρεψε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, διατάσσοντας την κράτηση μέχρι τη δίκη τριών μελών της ίδιας οικογένειας που αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα βίας, κακοποίησης και κακομεταχείρισης σε βάρος των παιδιών της οικογένειας.

Έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα άφησε ελεύθερους τους κατηγορούμενους με όρους, καθώς υπήρχε πραγματικός κίνδυνος: φυγοδικίας, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών και των πιθανών πολυετών ποινών, επηρεασμού μαρτύρων, ιδιαίτερα αφού υπήρξαν ενδείξεις προσπάθειας επηρεασμού ανήλικης παραπονούμενης και, για τους δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, επανάληψης παρόμοιων αδικημάτων.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι, παρότι οι κατηγορούμενοι ζουν στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, εργάζονται και έχουν λευκό ποινικό μητρώο, τα στοιχεία αυτά δεν αρκούν για να υπερκεράσουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τους κινδύνους που διαπιστώθηκαν.

Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκαν οι όροι εγγύησης και τα περιοριστικά διατάγματα που είχαν επιβληθεί και διατάχθηκε η κράτησή τους μέχρι την έναρξη της δίκης στις 16 Ιουλίου 2026 ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάρος των παιδιών της οικογένειας από το 2013 έως τον Μάιο του 2026. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κατηγορίες για συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, κακομεταχείριση παιδιών, απαγωγή, άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, κοινές επιθέσεις και εξευτελιστική μεταχείριση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα ανήλικα παιδιά φέρονται να ζούσαν επί χρόνια υπό άθλιες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας βία, στέρηση τροφής και περιορισμό της ελευθερίας τους.

Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας 46 ετών, η κόρη του 23 ετών και ο γιος του 21 ετών οι οποίοι είναι υπόδικοι.