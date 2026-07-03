Η Κυπριακή Δημοκρατία επαναφέρει από τις 6 Ιουλίου τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θεώρησης (βίζας) μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης της BLS International στη Ρωσία, διευρύνοντας ξανά την πρόσβαση των Ρώσων πολιτών στις υπηρεσίες έκδοσης βίζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται η Ένωση Ρώσων Τουριστικών Πρακτόρων (ATOR), οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται στην Πρεσβεία της Κύπρου στη Μόσχα, στα Γενικά Προξενεία στην Αγία Πετρούπολη, το Εκατερίνμπουργκ και το Κρασνοντάρ, καθώς και μέσω κέντρων θεωρήσεων της BLS International σε οκτώ πόλεις της Ρωσίας.

Το τέλος εξυπηρέτησης στα Visa Centers καθορίστηκε στα 5 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ θα προσφέρονται και προαιρετικές πρόσθετες υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση.

Η επαναλειτουργία των κέντρων διευκολύνει την έκδοση κυπριακών θεωρήσεων τόσο για τουριστικά όσο και για επαγγελματικά ταξίδια.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Ιουνίου είχε διακοπεί η παραλαβή αιτήσεων μέσω των Visa Centers, ενώ από τις 15 Ιουνίου οι αιτήσεις γίνονταν δεκτές αποκλειστικά από το προξενικό τμήμα της Πρεσβείας στη Μόσχα και τα Γενικά Προξενεία στην Αγία Πετρούπολη, το Εκατερίνμπουργκ και το Κρασνοντάρ.