Οι καφετέριες από το 2027 υποχρεούνται να δέχονται το ποτήρι του πελάτη και ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρώην βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» σχετικά με το θέμα.

Όπως ανέφερε, αυτή είναι η πρώτη φάση του μέτρου, η οποία αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2027. Ο κ. Θεοπέμπτου τόνισε ότι ο βασικός προβληματισμός αφορά την υγιεινή.

Εξήγησε ότι αν ένας πελάτης φέρει ένα λερωμένο ποτήρι υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν μικρόβια στον χώρο της καφετέριας. Έφερε ως παράδειγμα πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, όπου ο πελάτης τοποθετεί το ποτήρι του σε ειδικό δίσκο με αντισηπτικό ύφασμα και στη συνέχεια ο καφές μεταφέρεται από το ποτήρι της καφετέριας στο επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι του πελάτη, χωρίς ο εργαζόμενος να έρθει σε άμεση επαφή με αυτό.

Συμπλήρωσε ότι η επόμενη φάση η οποία τίθεται σε εφαρμογή το 2028, υποχρεώνει τις καφετέριες να προσφέρουν και την επιλογή επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού.

Διευκρίνισε ακόμη ότι ο κανονισμός δεν περιορίζεται μόνο στον καφέ, αλλά αφορά και το φαγητό, καθώς προβλέπει διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την υγιεινή. Τέλος, υπογράμμισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια σωστή διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα μεταφέρονται μικρόβια.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο: