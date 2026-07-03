Χαμός επικρατεί τις τελευταίες μέρες με αφορμή τη μετάβαση των τηλεοπτικών σταθμών στο νέο δίκτυο.

Η Κύπρος από την 1η Ιουλίου εναρμονίστηκε με το ευρωπαϊκό πρότυπο DVB T2 και πλέον η εικόνα και ο ήχος στις τηλεοράσεις είναι υψηλής ευκρίνειας και ήχου.

Από την πρώτη μέρα της μετάβασης ωστόσο πολλά είναι τα τηλεφωνήματα αλλά και τα παράπονα πολιτών ότι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις τηλεοράσεις τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συντονιστούν στα παραδοσιακά κανάλια. Η αλλαγή αφορά μόνο όσους λαμβάνουν σήμα μέσω κεραίας για τα ελεύθερα ιδιωτικά κανάλια. Οι συνδρομητικές (καλωδιακές/δορυφορικές) πλατφόρμες και τα κανάλια του ΡΙΚ δεν επηρεάζονται.

Τα κυριότερα προβλήματα καταγράφονται στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Ο αρχικός αριθμός των παραπονούμενων ανερχόταν σε 1200 περίπου οι οποίοι επικοινώνησαν για να ζητήσουν καθοδήγηση. Πλέον ο αριθμός αυτός περιορίστηκε στα 500 με 600 τηλεφωνήματα.

Το SigmaLive συνομίλησε με τον Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellas Sat ο οποίος καθησύχασε το κοινό λέγοντας ότι τα προβλήματα αυτά ήταν αναμενόμενα και θα ξεπεραστούν τις επόμενες μέρες. Τόνισε μάλιστα ότι εδώ και 3 μήνες γίνονται δημόσιες εκκλήσεις στους πολίτες να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Τι να κάνετε αν δεν συντονιστήκατε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellas-sat.digital ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (Call Center) στο 22000737. Το τηλεφωνικό κέντρο και το τεχνικό προσωπικό είπε ο κ.Πρωτοπαπάς μιλώντας στο SigmaLive είναι στη διάθεση του κόσμου και των εγκαταστατών.

Όπως τόνισε ο κ.Πρωτοπαπάς το πρόβλημα παρατηρείται σε σπίτια με παλιές εγκαταστάσεις και γι’ αυτό θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές σε πρίζες.

Άλλη αιτία που ενδεχομένως να ρίχνει «μαύρο» σε τηλεοράσεις είναι η κακή ποιότητα αποκωδικοποιητών και τηλεοράσεων.

Επίσης θα πρέπει οι πολίτες να ελέγξουν και τις ρυθμίσεις της χώρας τόσο στις τηλεοράσεις όσο και στους αποκωδικοποιητές.

Οι οδηγίες για να συντονιστείτε

1. Αν η τηλεόρασή σας είναι σύγχρονη (συνήθως μετά το 2017) και υποστηρίζει DVB-T2, απαιτείται μόνο ένας απλός επανασυντονισμός των καναλιών. Αν η συσκευή σας είναι παλαιότερης τεχνολογίας, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε έναν αποκωδικοποιητή DVB-T2 (κόστους περίπου 20-50€) ή να αντικαταστήσετε την τηλεόρασή σας.