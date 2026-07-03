Έκκληση προκειμένου να συμπληρωθούν τα κομμάτια ενός άγνωστου οικογενειακού παζλ απευθύνει μέσω Facebook η Scarlet Giades.

Η ανάρτησή της κάνει τον γύρο των social media, με πολλές κοινοποιήσεις με την ελπίδα πως θα βρεθεί κάποιος που θα της δώσει πληροφορίες για την οικογένειά της, βοηθώντας την έτσι να γνωρίσει τις ρίζες της.

Η ανάρτησή της (σ.σ μεταφρασμένη από την πρωτότυπη που γράφτηκε στα αγγλικά)

Προσπαθώ να μάθω περισσότερα για τον αείμνηστο παππού μου, τον Μιχάλη Γεωργιάδη, και ελπίζω ότι ίσως κάποιος εκεί έξω τον θυμάται ή θυμάται την οικογένειά του.

Ο Μιχάλης ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Κύπρο και έζησε στο Βόρειο Λονδίνο, ενώ αργότερα πέρασε κάποιο διάστημα στο Έσσεξ.

Δυστυχώς, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 1972, όταν η μαμά μου ήταν ακόμη πολύ μικρό κορίτσι. Εξαιτίας αυτού, μεγάλωσε γνωρίζοντας ελάχιστα για την οικογένεια του πατέρα της και, δυστυχώς, πολλοί από όσους τον γνώριζαν δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Τώρα προσπαθώ να ενώσω τα κομμάτια της ζωής του και να έρθω ξανά σε επαφή με ανθρώπους που ίσως τον γνώριζαν.

Αναζητώ οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

• Γνωρίζατε τον Μιχάλη Γεωργιάδη ή τα αδέλφια του, τον Θωμά, τον Πέτρο, τον Νίκο ή την αδελφή του, τη Ζούλα;

• Γνωρίζατε κάποιο μέλος της οικογένειας Γεωργιάδη που ζούσε στο Βόρειο Λονδίνο ή στο Έσσεξ;

• Αναγνωρίζετε κάποιον από τα πρόσωπα στις φωτογραφίες;• Θυμάστε το δυστύχημα του 1972;• Έχετε κάποια συγγενική ή άλλη σύνδεση με την οικογένεια Γεωργιάδη από την Κύπρο;

Ακόμη και η πιο μικρή ανάμνηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Δεν χρειάζεται να είναι κάτι σημαντικό.

Μηνύματα όπως:

• «Τον θυμάμαι.»

• «Γνώριζα κάποιον συγγενή του.»

• «Οι γονείς μου είχαν αναφέρει αυτή την οικογένεια.»

• «Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε συγγενείς.»

...θα μπορούσαν να βοηθήσουν να συμπληρωθούν τα κενά μιας ιστορίας που έχει χαθεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Παρακαλώ αφήστε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση ή στείλτε μου προσωπικό μήνυμα αν προτιμάτε να μιλήσουμε ιδιωτικά.

Σας ευχαριστώ θερμά που αφιερώσατε χρόνο να το διαβάσετε και που θα μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση. Ίσως έτσι καταφέρουμε να επανενώσουμε μια οικογένεια και να διατηρήσουμε ζωντανό ένα κομμάτι της ιστορίας μας. 🤍