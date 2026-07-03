Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Arleigh Burke (DDG-51) του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε χθες στο λιμάνι της Λεμεσού, μετά από αρκετούς μήνες επιχειρήσεων στη θάλασσα για την προστασία της ασφάλειας των ΗΠΑ και της Κύπρου.Σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο, η άφιξη του πλοίου συμπίπτει χρονικά με τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας (#Freedom250 / #America250).

Η Πρεσβεία εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία και τη συνεργασία της Κύπρου, τονίζοντας τη στενή εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας και τη συμμετοχή του πλοίου στους εορτασμούς για την ίδρυση του Αμερικανικού Ναυτικού. Το USS Arleigh Burke, το πρώτο πλοίο της ομώνυμης κλάσης, ανήκει στον 6ο Στόλο των ΗΠΑ και είναι μόνιμα τοποθετημένο στη Ρότα της Ισπανίας.





The USS Arleigh Burke (DDG 51) arrived in Limassol today after months at sea protecting 🇺🇸 🇨🇾 security, just in time to celebrate #Freedom250! Grateful for Cyprus’s hospitality & partnership as we mark the 250th anniversary of American independence and the founding of the… pic.twitter.com/bW18BtrGBl — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) July 2, 2026

Το πλοίο έχει μήκος περίπου 154 μέτρα, φέρει προηγμένα συστήματα Aegis και έχει επανδρωθεί από περίπου 300 ναυτικούς.Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από την Πρεσβεία δείχνουν το γκρι πολεμικό πλοίο δεμένο στο λιμάνι υπό καταγάλανο ουρανό.

Ναυτικοί βρίσκονται στο κατάστρωμα, ενώ η αμερικανική σημαία κυματίζει στο πρυμναίο μέρος. Διακρίνεται επίσης ρυμουλκό με την επιγραφή «P&O TROODOS» και προσωπικό του λιμανιού.Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο τακτικών λιμενικών προσεγγίσεων αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο, οι οποίες ενισχύουν τις διμερείς σχέσεις και τη ναυτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.