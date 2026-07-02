Δεν υπάρχει περιθώριο να μην ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία, ώστε στη μαθητική υπηρεσία να τεθούν μόνο όσα πληρούν τις προδιαγραφές, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, μετά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, με τους Βουλευτές να ζητούν αυστηροποίηση των ελέγχων. Η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα εκ νέου στην πρώτη της συνεδρία μετά το καλοκαίρι, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σωτήρης Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ξεκίνησε σειρά ελέγχων από τον περασμένο Αύγουστο και εντόπισε προβλήματα στην υπηρεσία λεωφορείων, προσθέτοντας ότι η δράση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι.

Στόχος, είπε, είναι «να ελεγχθούν όλα τα λεωφορεία, να αφαιρεθούν από την υπηρεσία όσα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά και να τεθούν στη μαθητική και τη βασική υπηρεσία μόνο εκείνα που πληρούν τις προδιαγραφές».

«Δεν υπάρχει περιθώριο να μην ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Θα ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει και η μαθητική υπηρεσία με ασφάλεια», τόνισε.

Ο Υπουργός είπε ότι, για να τεθεί λεωφορείο στη μαθητική υπηρεσία, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου τριών μηνών σε ισχύ. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο εντείνει όχι μόνο τους ελέγχους στα λεωφορεία, αλλά και στην ποιότητα των ελέγχων που διενεργούν τα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου, γι’ αυτό και τα λεωφορεία περνούν από έλεγχο στο Κρατικό Κέντρο Ελέγχου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Ανέφερε ακόμη ότι την επόμενη σχολική χρονιά, πέραν της υποχρέωσης των αναδόχων να διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ, θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα λεωφορεία και στα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Είπε επίσης ότι το ΤΟΜ θα ενισχύσει τη δυνατότητα ελέγχων με ανάθεση μέρους εργασιών στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι έγινε εκτενής συζήτηση για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που αφορά επικίνδυνα λεωφορεία ή λεωφορεία που δεν είχαν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους. Όπως είπε, το Υπουργείο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι με τη νέα σχολική χρονιά θα γίνεται έλεγχος κάθε τρεις μήνες σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου, υπό την αυστηρή εποπτεία του.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, έχει ολοκληρωθεί το 60% των περιπτώσεων παραβάσεων της νομοθεσίας ή των ελέγχων του Υπουργείου και είναι έτοιμη η επιβολή ποινών.

Πρόσθεσε ότι το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής μετά το καλοκαίρι, ώστε να ασκηθεί ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Στόχος μας και σκοπός μας είναι κανένα λεωφορείο, το οποίο εμπεριέχει κινδύνους ασφαλείας, να μη βρεθεί στους δρόμους μεταφέροντας παιδιά», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος δήλωσε ότι η ασφάλεια των μαθητών «δεν είναι διαπραγματεύσιμη» και ότι τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλούν έντονη ανησυχία. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν σχολικά λεωφορεία να μην παρουσιάζονται έγκαιρα για τους προβλεπόμενους τεχνικούς ελέγχους ή οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα να συνεχίζουν να εκτελούν δρομολόγια.

Ζήτησε αυστηροποίηση των ελέγχων, αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και αποτρεπτικές κυρώσεις στα ιδιωτικά κέντρα ελέγχου και στις ανάδοχες εταιρείες, σημειώνοντας ότι πρέπει να διασφαλίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σχολικού λεωφορείου που κρίνεται ακατάλληλο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης ζήτησε ενημέρωση για το πόσα σχολικά λεωφορεία ελέγχθηκαν κατά την τελευταία σχολική χρονιά, σε πόσα διαπιστώθηκαν παραβάσεις και ποιες ήταν οι συχνότερες παρατυπίες, καθώς και για τον τρόπο προγραμματισμού των αιφνιδιαστικών ελέγχων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις στους τεχνικούς ελέγχους των λεωφορείων. Είπε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά, τα οποία πλήττουν την εικόνα των δημόσιων μεταφορών και ενισχύουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών.

Κάλεσε το Υπουργείο να βάλει «πλήρη τάξη» και να ενισχύσει τους ελέγχους και την εποπτεία, ώστε μέχρι τον Σεπτέμβριο όλα τα λεωφορεία να είναι ασφαλή. Διερωτήθηκε επίσης γιατί πέραν του μισού στόλου δεν προσήλθε για έλεγχο μέχρι την ημερομηνία που είχε οριστεί και γιατί λεωφορεία συνέχισαν να κυκλοφορούν μετά την ανάκληση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά χρειάζονται υλοποιήσιμα μέτρα, σημειώνοντας ότι, αντί να ενισχύεται η χρήση λεωφορείων, ο κόσμος απομακρύνεται από αυτά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου ζήτησε ενημέρωση για παραδείγματα τιμωριών σε περιπτώσεις παραβάσεων και διερωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει περιθώριο αναβάθμισης των δημόσιων κέντρων ελέγχου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερα οχήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής ζήτησε διευκρινίσεις για τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και κατά πόσο υπήρξε διαβάθμιση των προβληματικών περιπτώσεων. Όπως είπε, το κρίσιμο ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα των ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου και κατά πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά.

Εκ μέρους του ΑΛΜΑ, η Βουλεύτρια Λίτσα Δρουσιώτη ανέφερε ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη και ζήτησε να καταστεί σαφές ποιοι λογοδοτούν για ελέγχους που έγιναν ή δεν έγιναν, ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν και ποιοι τιμωρήθηκαν. Πρόσθεσε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης στα λεωφορεία αφορά όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και τα προγράμματα και τα δρομολόγια.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης είπε ότι πριν από τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή πρέπει να λάβει διαβεβαιώσεις ότι τα μέτρα έχουν υλοποιηθεί. Ανέφερε ότι η ευθύνη ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο και κάλεσε τον Υπουργό, εάν δεν επαρκεί το προσωπικό ή τα κέντρα ελέγχου, να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, κατά την περίοδο του ελέγχου χρησιμοποιούνταν παγκύπρια 692 λεωφορεία για μεταφορά μαθητών. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, το 53% των σχολικών λεωφορείων δεν παρουσιάστηκε για τον υποχρεωτικό έκτακτο τεχνικό έλεγχο μέχρι την ημερομηνία που είχε οριστεί από το Υπουργείο, ενώ από όσα προσήλθαν για έλεγχο, το 14% δεν διέθετε πρόσφατο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι από τα σχολικά λεωφορεία που ελέγχθηκαν στα δημόσια κέντρα, το 35% έλαβε αρνητική διάγνωση καταλληλότητας, ενώ το 19% των λεωφορείων που απορρίφθηκαν στα δημόσια κέντρα είχαν περάσει πρόσφατα επιτυχώς από έλεγχο σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε πέντε σχολικά λεωφορεία στην επαρχία Αμμοχώστου, τα οποία, παρότι είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και δεν διέθεταν σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, εξακολουθούσαν να εκτελούν δρομολόγια.

Πηγή: ΚΥΠΕ