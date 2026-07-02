Με αναφορές σε περιστατικά έντονης επιθετικότητας, αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και ενδείξεις ότι το παιδί βίωνε περιστατικά βίας στο οικογενειακό του περιβάλλον, συνεχίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου.

Ενώπιον του Δικαστηρίου κατέθεσε η νηπιαγωγός του Στυλιανού για το σχολικό έτος 2009-2010, ΠΑ, η οποία περιέγραψε μια σειρά από περιστατικά που, όπως ανέφερε, είχαν προκαλέσει από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε την τάξη «έντονη ανησυχία» για τη συμπεριφορά του παιδιού.

«Έφερε μαχαίρι στο σχολείο», είπε η δασκάλα

Όπως είπε, όταν ο Στυλιανός ήταν σχεδόν πέντε ετών και φοιτούσε στην τάξη της, έφερε μία ημέρα στο σχολείο μαχαίρι, το οποίο -χωρίς να γίνει αρχικά αντιληπτό- έστρεφε προς τα άλλα παιδιά και προς την ίδια.

«Αντέδρασα αμέσως και του πήρα το μαχαίρι πριν ο ίδιος αντιληφθεί τη σοβαρότητα αυτού που έκανε. Η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε ήταν ότι το αντιμετώπιζε σαν παιχνίδι, παρόλα αυτά επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό», κατέθεσε.

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμη περιστατικά κατά τα οποία ο Στυλιανός σκαρφάλωσε στο στέγαστρο της αμμοδόχου και αρνείτο να κατέβει παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των εκπαιδευτικών, κρεμάστηκε από την κουρτίνα της τάξης, ενώ σε άλλη περίπτωση έστρεψε επιθετικά τα θρανία προς τους συμμαθητές του.

Διαβάστε επίσης: Ξέσπασε σε κλάματα η νηπιαγωγός του Στυλιανού: «Μου λέτε ότι λέω ψέματα»

Σύμφωνα με την ίδια, ο Στυλιανός παρουσίαζε επιλεκτική συναναστροφή, επιδιώκοντας να αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση μαζί της και αναζητώντας διαρκώς την προσοχή της. Τον χαρακτήρισε ως «ένα πολύ γλυκό και χαριτωμένο παιδί», σημειώνοντας ωστόσο ότι όταν θύμωνε «γινόταν εντελώς διαφορετικός».

«Είχα την ισχυρή εντύπωση ότι η συμπεριφορά του αποτελούσε αντανάκλαση όσων βίωνε στο οικογενειακό του περιβάλλον. Τις φωνές και τις έντονες αντιδράσεις τις μετέφερε καθημερινά στο σχολείο», είπε η μάρτυρας για να προσθέσει ότι ορισμένες ημέρες ήταν «ιδιαίτερα επιθετικός».

«Ήταν επικίνδυνος τόσο για τα άλλα παιδιά του σχολείου όσο και για τον ίδιο. Αντιλαμβανόμουν ότι αυτή η συμπεριφορά πήγαζε από τις καταστάσεις που ζούσε στο σπίτι», είπε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε από την εκπαιδευτική ψυχολόγο, υπήρχαν περιστατικά κατά τα οποία ο σύζυγος της μητέρας φέρεται να ασκούσε βία σε βάρος της, με αποτέλεσμα να είχαν γίνει καταγγελίες στην Αστυνομία τόσο για την κακοποίησή της, όσο και για ζητήματα που αφορούσαν την προστασία των παιδιών.

Όπως ανέφερε, μέσα από τις συζητήσεις της με την εκπαιδευτική ψυχολόγο είχε αντιληφθεί ότι η μητέρα δυσκολευόταν να εγκαταλείψει τη σχέση, καθώς ήταν οικονομικά εξαρτημένη από τον σύζυγό της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπήρχαν και στιγμές που έδιναν την εικόνα μιας πιο ομαλής οικογενειακής ζωής, αναφέροντας ότι στη γιορτή του Αγίου Στυλιανού η οικογένεια είχε διοργανώσει πάρτι στο σπίτι, με τον μικρό Στυλιανό να φέρνει σχετικές φωτογραφίες ή κατασκευές στο σχολείο.

Οι αναφορές του παιδιού στη βία μέσα από το λεξιλόγιό του

Η εκπαιδευτικός ανέφερε ακόμη ότι, μέσα από το λεξιλόγιο και τη συμπεριφορά του παιδιού, μπορούσε να αντιληφθεί τι συνέβαινε στο σπίτι.

Όπως είπε, ο Στυλιανός της ανέφερε ότι ήταν παρών σε περιστατικά βίας του πατέρα προς τη μητέρα του, ενώ όταν το παιδί ήταν θυμωμένο χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως «Εν να σε παίξω», «Εν να σε βάλω φυλακή» και «Εν να σε δείρω με τη ζώνη».

Διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν της είχε αναφέρει πως δεχόταν ο ίδιος σωματική βία από τον πατέρα ή τη μητέρα του, σημειώνοντας ωστόσο ότι σχετικές αναφορές είχαν γίνει προς την εκπαιδευτική ψυχολόγο.

Αναφερόμενη στους γονείς του παιδιού, η μάρτυρας είπε ότι η μητέρα βρισκόταν σχεδόν καθημερινά στο σχολείο και ήταν ενήμερη για τη συμπεριφορά του παιδιού και τις παρεμβάσεις του σχολείου, ενώ ο πατέρας εμφανιζόταν πολύ σπάνια.

Όπως κατέθεσε, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς τον είδε μόλις τρεις φορές και συγκεκριμένα σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, σε προγραμματισμένη συνάντηση και ακόμη μία φορά μετά από έντονο καβγά με τη μητέρα, όταν παρέλαβε τον Στυλιανό από το σχολείο και το παιδί μετά από αυτό απουσίασε για περισσότερο από μία εβδομάδα.

«Η εικόνα που είχα για τον πατέρα ήταν ότι ήταν ιδιαίτερα απόμακρος και δεν επιθυμούσε να έχει επαφές με το σχολείο. Δεν μπορώ να εκφράσω οποιαδήποτε άλλη άποψη πέραν των όσων προσωπικά παρατήρησα», ανέφερε.

Η μάρτυρας κατέθεσε, επίσης, ότι μετά τα πρώτα σοβαρά περιστατικά, ενημέρωσε άμεσα τη συντονίστριά της, η οποία υπέδειξε να γίνει παραπομπή του παιδιού στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Σύμφωνα πάντα με τη μάρτυρα, στις 9 Οκτωβρίου 2009 απέστειλε το σχετικό έντυπο παραπομπής, ζητώντας την αξιολόγηση και στήριξη του Στυλιανού.

Ανέφερε ότι η εκπαιδευτική ψυχολόγος συναντήθηκε τόσο με τον Στυλιανό, όσο και με τη μητέρα του και -όπως είπε- επιβεβαίωσε την εκτίμηση του σχολείου ότι τόσο το παιδί όσο και η οικογένειά του χρειάζονταν υποστήριξη.

Η μάρτυρας είπε ακόμη ότι με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση επιδεινωνόταν, καθώς ο Στυλιανός γινόταν ολοένα και «πιο επιθετικός και καταστροφικός», φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις «να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο, να τραβά δυνατά τα μαλλιά του και να τρυπά τα χέρια του με καρφίτσες».

Η ίδια ανέφερε ότι υπέβαλε αίτημα για έγκριση σχολικού συνοδού, κρίνοντας ότι υπήρχε κίνδυνος τόσο για την ασφάλεια του ίδιου του παιδιού, όσο και των υπόλοιπων μαθητών της τάξης.

Όπως είπε, το αίτημα δεν εγκρίθηκε, ωστόσο, η εκπαιδευτική ψυχολόγος συνέχισε να επισκέπτεται το σχολείο και να παρακολουθεί την πορεία του Στυλιανού.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή, στις 11:00, με την αντεξέταση της μάρτυρος.

Η υπόθεση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Η διαδικασία επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσο υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, εάν η μητέρα γνώριζε σχετικά περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο κατά πόσο οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ