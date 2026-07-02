Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιοποίησε την Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ 20/2026 για το Υφυπουργείο Τουρισμού, καταγράφοντας σοβαρές αδυναμίες στην αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων, στους μηχανισμούς ελέγχου και στη διαχείριση των σχεδίων χορηγιών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, από τα 728 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που ήταν καταγεγραμμένα στις 27 Απριλίου 2026, μόλις 168 (23%) διαθέτουν πλήρη άδεια λειτουργίας. Άλλα 158 καταλύματα (22%) λειτουργούν με προσωρινή άδεια, ενώ η πλειονότητα, 402 μονάδες (55%), εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας και χωρίς οποιαδήποτε προσωρινή ρύθμιση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επαρχία Αμμοχώστου, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων, αλλά το χαμηλότερο ποσοστό πλήρους αδειοδότησης, καθώς μόνο 24 από τα 241 καταλύματα είναι πλήρως αδειοδοτημένα.

Εντοπίστηκαν καταλύματα εκτός μητρώων

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προχώρησε και σε δειγματοληπτικό έλεγχο 150 καταχωρίσεων στις πλατφόρμες Booking.com και Airbnb στην επαρχία Αμμοχώστου. Από τον έλεγχο προέκυψαν 23 περιπτώσεις καταλυμάτων που δεν εντοπίστηκαν ούτε στο Μητρώο Τουριστικών Καταλυμάτων ούτε στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων.

Από αυτές, στις 14 περιπτώσεις δεν αναγραφόταν καθόλου αριθμός άδειας εγγραφής, ενώ στις υπόλοιπες 9 εμφανιζόταν αριθμός που δεν αντιστοιχούσε στα επίσημα μητρώα. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα ευρήματα δημιουργούν ενδείξεις πως αριθμός καταλυμάτων δραστηριοποιείται εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας.

Κίνδυνοι για την ασφάλεια και αθέμιτος ανταγωνισμός

Η Έκθεση προειδοποιεί ότι η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ή προσωρινά αδειοδοτημένων μονάδων αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μπορεί να πλήξει τη φήμη του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για απώλεια δημόσιων εσόδων και δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρήσεων που συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία.

Κριτική για τις συνεχείς παρατάσεις

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει ότι ο νόμος του 2019 προέβλεπε πενταετή περίοδο συμμόρφωσης, ωστόσο μέχρι τη λήξη της μόνο το 5% των επιχειρήσεων είχε εξασφαλίσει πλήρη άδεια λειτουργίας. Ακολούθησαν επανειλημμένες παρατάσεις έως το 2027, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ούτε αίτηση για προσωρινή άδεια.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ακόμη ότι δεν εφαρμόστηκαν ουσιαστικά μέτρα συμμόρφωσης ή κυρώσεις, γεγονός που, όπως αναφέρει, καλλιεργεί ανοχή στη μη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Αδυναμίες στη λειτουργία του Υφυπουργείου

Η Έκθεση εντοπίζει επίσης ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου, περιορισμένη αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, ανεπαρκή διαλειτουργικότητα και αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο, στοιχεία που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Παράλληλα, διαπιστώνονται αδυναμίες στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των σχεδίων χορηγιών, καθώς και απουσία σαφών και μετρήσιμων δεικτών απόδοσης, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων που διατίθενται για τον τουρισμό.

Οι εισηγήσεις

Η Ελεγκτική Υπηρεσία καλεί το Υφυπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει σε ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας, να ενισχύσει τους μηχανισμούς εποπτείας και συντονισμού, να απλοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και να θεσπίσει αξιόπιστους μηχανισμούς λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.