Δηλώσεις για το Κυπριακό έκαναν τις τελευταίες ώρες τόσο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος επανέλαβε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο παρά μόνο ιδέες υπό συζήτηση, όσο και ο τέως ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη δήλωση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Παρενέβη, επίσης, ο «πρόεδρος» της «βουλής» στα κατεχόμενα, Ζιγιά Όζτουρκλερ, ο οποίος έκανε λόγο για κινήσεις εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς σε σχέση με εδαφικά ζητήματα.

Ο κ. Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ), υπενθύμισε ότι είχε προαναγγείλει εδώ και μήνες πως μετά τις βουλευτικές εκλογές και τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό από τον Ιούλιο. Είπε ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και πρόσθεσε ότι, όπως είχε αναφέρει και στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει σχέδιο, παρά μόνο κάποιες ιδέες».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι όσοι είχαν αμφιβολίες θα πρέπει πλέον να έχουν πειστεί από τις νεότερες εξελίξεις. Πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει σχετικά "ο συμβούλιο πολιτικών κομμάτων, τα συνδικάτα, το συντονιστικό γραφείο νεολαίας και οργανώσεις επιχειρηματιών, δεσμευόμενος για συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων". Ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται να αποτελέσουν «όργανο προβοκατσιών, από όποια πλευρά κι αν προέρχονται», διαμηνύοντας ότι «δεν γίναμε ούτε θα γίνουμε ποτέ έμποροι απαισιοδοξίας ή αισιοδοξίας» και λέγοντας πως «δεν υπάρχει λόγος πανικού».

Από την πλευρά του, ο κ. Τατάρ εξέφρασε την «έκπληξή» του για τη δήλωση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγίν, αναφέροντας ότι ο ρόλος της δεν είναι να διαμορφώσει νέες προτάσεις ή μοντέλο λύσης, αλλά να διαπιστώσει αν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των πλευρών και να ενημερώσει σχετικά τον Γκουτέρες.

Επικαλέστηκε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το 2025, στην οποία -κατά τον ίδιο- καταγράφηκε για πρώτη φορά η απουσία κοινού εδάφους, αποδίδοντάς την σε "άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αναγνωρίσει κυρίαρχη ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς για την τουρκοκυπριακή κοινότητα". Ο κ. Τατάρ επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένος στο "όραμα συνεργασίας δύο κρατών με βάση την κυρίαρχη ισότητα", κάτι που υποστηρίζει πλήρως και η Τουρκία, όπως είπε, ζητώντας από τον ΟΗΕ να κινείται εντός των ορίων της εντολής του.

Παράλληλα, ο "πρόεδρος" της «βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ, έκανε λόγο για κινήσεις εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς γύρω από ζητήματα εδαφικών παραχωρήσεων και ασφάλειας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν έχουμε ούτε σπιθαμή γης να παραχωρήσουμε».

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Πηγή: ΚΥΠΕ