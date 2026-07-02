Το Ιδιωτικό Σχολείο Morfosis εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τη λειτουργία του, επιδιώκοντας να ενημερώσει τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα για την υφιστάμενη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ζήτημα που έχει προκύψει αφορά αποκλειστικά διοικητικής φύσεως εκκρεμότητα σχετικά με την άδεια λειτουργίας των προσωρινών εγκαταστάσεων του σχολείου στο Κολόσσι και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης χρήσης από τις αρμόδιες αρχές.

Η διεύθυνση του σχολείου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν συνδέεται ούτε με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ούτε με την ασφάλεια των μαθητών, ούτε με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το Morfosis βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, με στόχο την ολοκλήρωση των εναπομεινάντων διαδικασιών το συντομότερο δυνατό, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το διοικητικό αυτό ζήτημα θα επιλυθεί μέσω των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.

Όσον αφορά τις νέες εγκαταστάσεις του σχολείου, επισημαίνεται ότι οι εργασίες κατασκευής του νέου, ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού συγκροτήματος προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να υποδεχθεί τους μαθητές κατά τη σχολική χρονιά 2027-2028.

Κλείνοντας, η διεύθυνση του σχολείου υπογραμμίζει ότι, εδώ και περισσότερο από 13 χρόνια, το Morfosis παραμένει προσηλωμένο στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για κάθε παιδί. Παράλληλα, ευχαριστεί τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα για την εμπιστοσύνη, την υπομονή και τη στήριξή τους, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις μέσω των επίσημων διαύλων επικοινωνίας του, καθώς θα προκύπτουν νεότερες εξελίξεις.

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