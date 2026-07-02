Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του KES College για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία συνέπεσε με τη συμπλήρωση 55 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς του ιδρύματος στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών – Γερίου, παρουσία αποφοίτων, οικογενειών, ακαδημαϊκού προσωπικού και εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Διευθυντής του KES College, Πέτρος Στυλιανού, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος και ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, οι οποίοι συνεχάρησαν τους αποφοίτους και αναφέρθηκαν στη σημασία της γνώσης, της διαρκούς μάθησης και της κοινωνικής προσφοράς.

Στην ομιλία του, ο Πέτρος Στυλιανού έκανε απολογισμό της ακαδημαϊκής χρονιάς, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την αύξηση του αριθμού των φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδρυματικής αξιολόγησης του Κολεγίου, την ένταξή του στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών και την πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος MBA. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υποδομών, στις διεθνείς συνεργασίες, στις διακρίσεις φοιτητών και στη δραστηριότητα του KES Research Centre σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν τα πτυχία στους αποφοίτους και βραβεύθηκαν οι αριστούχοι φοιτητές, σε μια εκδήλωση που τίμησε τόσο την ολοκλήρωση των σπουδών τους όσο και τη διαχρονική συμβολή του KES College στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας.