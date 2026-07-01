Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη στην Ανδόρρα, για επίσημη επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Κύπρου-Ανδόρρας, και σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε η Υπουργός Εξωτερικών της Ανδόρρας στην Κύπρο, τον Απρίλιο του 2024.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, ο Υπουργός θα έχει συνάντηση με την ομόλογό του Imma Tor, καθώς και με άλλους αξιωματούχους της χώρας.

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Πηγή: ΚΥΠΕ