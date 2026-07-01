Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στο δρόμο Λεμεσού -Πλατρών παρά την Παλώδια.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή η πυρκαγιά περιορίστηκε αμέσως με επέμβαση του ενός από τα 12 καδενοφόρα που εκμισθώνει η Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία Παγκύπρια θεσμός ο οποίος υιοθετήθηκε στη φετινή αντιπυρική περίοδο στη βάση των επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στην καύση 1/2 εκτάριου ξηρών χόρτων χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του καδενοφόρου και γίνεται τελική κατάσβεση με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία με σοβαρό το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από θερμές εργασίες (χρήση σμυρίλιου).

Την ίδια ώρα ο κ. Κεττής ανακοίνωσε επίσης ότι από σήμερα θα εργάζονται σε 24ώρη βάση πρόσθετα των πυροσβεστικών σταθμών υπαίθρου Μονιάτη, Ευρύχου και Στρουμπιού οι πυροσβεστικοί σταθμοί υπαίθρου Πάχνας, Κελοκεδάρων, Λευκάρων, Περιστερώνας και Ξυλοφάγου. Ακόμη ένα καταλυτικό μέτρο πρόληψης και έγκαιρης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων το οποίο υιοθετήθηκε στη φετινή αντιπυρική περίοδο.

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