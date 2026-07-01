Άνοιξε η λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού που είχε κλείσει λόγω τροχαίου.
Υπενθυμίζεται ότι είχε κλείσει η αριστερή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος της Χοιροκοιτίας, λόγω οδικής σύγκρουσης,
SigmaLive
Άνοιξε η λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού που είχε κλείσει λόγω τροχαίου.
Υπενθυμίζεται ότι είχε κλείσει η αριστερή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος της Χοιροκοιτίας, λόγω οδικής σύγκρουσης,
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