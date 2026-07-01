Άνοιξε η λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού που είχε κλείσει λόγω τροχαίου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε κλείσει η αριστερή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος της Χοιροκοιτίας, λόγω οδικής σύγκρουσης,