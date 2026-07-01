Την κατάργηση της αποστολής έντυπων τιμολογίων από την 1η Ιανουαρίου 2027 και τη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονική επικοινωνία για λογαριασμούς και χρεώσεις ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας, ενημερώνοντας παράλληλα ότι έχουν αποσταλεί οι χρεώσεις αποκομιδής σκυβάλων για το 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι χρεώσεις για το 2026 αφορούν τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λευκωσίας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου.

Όπως αναφέρεται, η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους δημότες, με κάθε επικοινωνία που αφορά λογαριασμούς και χρεώσεις να πραγματοποιείται, από το 2027, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος καλεί τους δημότες να χρησιμοποιήσουν το QR Code που αναγράφεται στο τιμολόγιό τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους για κάθε υποστατικό, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν έγκαιρα μελλοντικές ειδοποιήσεις και ενημερώσεις.

Σημειώνεται ότι κάθε τιμολόγιο και κάθε κατηγορία τελών διαθέτει ξεχωριστό QR Code και απαιτείται χωριστή καταχώρηση στοιχείων για κάθε περίπτωση.

Η εξόφληση των τελών μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Δημοτών καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:30 μόνο με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο του Δήμου τις ίδιες ώρες, με μετρητά ή κάρτα.

Ενστάσεις για τα καθορισμένα κριτήρια εκπτώσεων μπορούν να υποβληθούν με το σχετικό έντυπο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Δημοτών ή στο Κεντρικό Ταμείο, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Τα έντυπα ενστάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Ιουλίου 2026. Ο Δήμος σημειώνει ότι ελλιπείς ή εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Για θέματα ενστάσεων, το Γραφείο Φόρων εξυπηρετεί το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται στο τιμολόγιο που έχει αποσταλεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης επιβάλλεται αυτόματα προσαύξηση 10% επί του ανεξόφλητου ποσού.

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Πηγή: ΚΥΠΕ