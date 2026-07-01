Η παρατεταμένη ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες των ημερών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και για τα κατοικίδια, καθώς κάθε καλοκαίρι καταγράφονται περιστατικά θερμοπληξίας σε σκύλους, γάτες, κουνέλια και άλλα μικρά ζώα. Αυτό επισήμανε η κτηνίατρος Στέφανη Δημοσθένους, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για την προστασία τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Όπως ανέφερε, οι βόλτες με τους σκύλους θα πρέπει να γίνονται μόνο τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, καθώς ακόμη και από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες στην Κύπρο μπορεί να είναι επικίνδυνες. Υπενθύμισε, μάλιστα, τον «κανόνα του πεζοδρομίου», σύμφωνα με τον οποίο αν κάποιος δεν μπορεί να κρατήσει την παλάμη του πάνω στο πεζοδρόμιο για πέντε δευτερόλεπτα, τότε και οι πατούσες του σκύλου κινδυνεύουν να υποστούν εγκαύματα.

Τόνισε ακόμη ότι τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό, το οποίο καλό είναι να ανανεώνεται συχνά, ενώ συνέστησε να αποφεύγονται τα μεταλλικά μπολ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η σκιά ενός δέντρου δεν αρκεί για την προστασία τους, καθώς η θέση του ήλιου αλλάζει μέσα στη μέρα, γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κουνέλια και τα μικρά τρωκτικά που φιλοξενούνται σε κλουβιά, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε παράθυρα ή σε σημεία με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς μπορεί να αναπτυχθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η κτηνίατρος ήταν κατηγορηματική και για την παραμονή κατοικιδίων μέσα σε αυτοκίνητο, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να αφήνονται ποτέ μόνα τους, ακόμη και αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά ή λειτουργεί το κλιματιστικό.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ιδιαίτερα ευάλωτες στη θερμοπληξία είναι οι βραχυκεφαλικές φυλές, όπως τα γαλλικά και αγγλικά μπουλντόγκ και τα παγκ, τα οποία μπορούν να εμφανίσουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και σε θερμοκρασίες που για τον άνθρωπο θεωρούνται σχετικά ανεκτές.

Σε ό,τι αφορά το τρίχωμα, διευκρίνισε ότι το κούρεμα δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη θερμορύθμιση. Αντίθετα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τρίχωμα να είναι καθαρό, περιποιημένο και χωρίς κόμπους, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Πρόσθεσε επίσης ότι τα ζώα με λευκό τρίχωμα είναι πιο επιρρεπή σε δερματικές βλάβες από την έκθεση στον ήλιο και σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση ειδικού αντηλιακού.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάλληλη ώρα βόλτας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας, καθώς εκτός από τη θερμοκρασία σημαντικό ρόλο παίζουν η υγρασία και η φυλή του ζώου. Όπως είπε, έχουν καταγραφεί περιστατικά θερμοπληξίας ακόμη και τα μεσάνυχτα.

Για τις επισκέψεις στη θάλασσα, εξήγησε ότι μπορεί να αποτελούν ευκαιρία για άσκηση, όμως δεν προστατεύουν αυτόματα τα ζώα από τη ζέστη, ενώ εφιστά την προσοχή ώστε να μην πίνουν θαλασσινό νερό, καθώς μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά προβλήματα και μεταβολικές διαταραχές.

Αναφερόμενη στη διατροφή, σημείωσε ότι κατά τις περιόδους έντονης ζέστης μπορεί να μειωθεί η πρόσληψη λιπαρών και πρωτεϊνών, ενώ στα κουνέλια και τα μικρά τρωκτικά μπορούν να προσφέρονται δροσερά λαχανικά για επιπλέον ενυδάτωση. Εξήγησε ακόμη ότι οι σκύλοι μπορούν να καταναλώνουν ορισμένα φρούτα, όπως μήλο, και λαχανικά, όπως καρότο, σε αντίθεση με τις γάτες που είναι αυστηρά σαρκοφάγα ζώα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα συμπτώματα της θερμοπληξίας, τα οποία περιλαμβάνουν έντονο λαχάνιασμα, κατάπτωση, έντονα κόκκινα ούλα, αδυναμία βάδισης, κατάρρευση, εμετούς και διάρροια. Όπως είπε, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Σε περίπτωση υποψίας θερμοπληξίας, συνέστησε τη μεταφορά του ζώου σε δροσερό χώρο, τη χρήση δροσερού -όχι παγωμένου- νερού και ανεμιστήρα ή κλιματιστικού, ενώ εφόσον το ζώο μπορεί να πιει μόνο του, να του προσφερθεί νερό. Αν δεν είναι σε θέση να πιει, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να του χορηγηθεί νερό με το ζόρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης.

Κλείνοντας, η κ. Δημοσθένους απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην ξεχνά και τα αδέσποτα ζώα, ιδιαίτερα τις γάτες, αφήνοντας δοχεία με καθαρό νερό και προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια τις ημέρες του καύσωνα.