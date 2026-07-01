Απορρίφθηκε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης του Νεκτάριου και του Πορφύριου για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Με την έναρξη της διαδικασίας το Δικαστήριο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισης για διεξαγωγή «δίκης εντός δίκης» σχετικά με τη νομιμότητα της λήψης των τεκμηρίων στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις προηγούμενες δικασίμους η υπεράσπιση υποστήριξε πως σημαντικό μέρος του μαρτυρικού υλικού αποκτήθηκε κατά παράβαση συνταγματικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, επικαλούμενη παράνομη είσοδο σε χώρους της Μονής και παράνομη παραλαβή τεκμηρίων χωρίς τα απαιτούμενα εντάλματα. Από την πλευρά της, η Κατηγορούσα Αρχή αντέτεινε ότι τα ζητήματα που εγείρονται δεν δικαιολογούν τη διεξαγωγή ξεχωριστής διαδικασίας και ότι η αποδεκτότητα των τεκμηρίων μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο της κύριας δίκης.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν εξετάζεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων σε σχέση με τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από την οικία της μητέρας του πρώτου κατηγορουμένου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα αντικείμενα, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κοινό υπόβαθρο πραγματικών γεγονότων μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι η διεξαγωγή «δίκης εντός δίκης» αποτελεί ζήτημα που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

Το Κακουργιοδικείο σημείωσε ακόμη ότι η απόρριψη του αιτήματος δεν στερεί από την υπεράσπιση το δικαίωμα να προσκομίσει νέα στοιχεία εφόσον προκύψουν ή να εγείρει τις σχετικές ενστάσεις κατά την κύρια διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε ότι η έκταση και η φύση των ενστάσεων θα οδηγούσαν σε κατακερματισμό της διαδικασίας, ενώ επισήμανε πως ούτε η ίδια η υπεράσπιση αμφισβήτησε ότι τα επίμαχα τεκμήρια παραλήφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από την φερόμενη εκδίωξη των μοναχών από τη Μονή. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι δεν παραγνωρίζει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, οι οποίοι θα μπορούν να εξεταστούν κατά την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τόσο ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, Κωστής Ευσταθίου, όσο και ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορουμένου υπέβαλαν νέα ένσταση, αυτή τη φορά αναφορικά με φωτογραφίες που είχε λάβει ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες αποκτήθηκαν παράνομα, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– ο μάρτυρας δεν διέθετε ένταλμα για τη λήψη τους. Η ένσταση αφορά φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται χαρτοφύλακας, δύο χρηματοκιβώτια και προσωπικά αντικείμενα του πρώτου κατηγορουμένου, ενώ περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες με το περιεχόμενο χρηματοκιβωτίου που είχε παραληφθεί από την οικία της μητέρας του. Επιπλέον, η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη νομιμότητα φωτογραφιών και τεκμηρίων που αφορούν χρηματικό ποσό, πέντε χειρόγραφες σημειώσεις και αντικείμενα τα οποία είχαν παραληφθεί από τα κελιά των μοναχών, υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα κατασχέθηκαν χωρίς να προηγηθεί έκδοση εντάλματος έρευνας.

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι κατά τον χρόνο λήψης των φωτογραφιών ο μάρτυρας βρισκόταν παράνομα στον χώρο, υποστηρίζοντας ότι η παρανομία αυτή εξακολουθεί να υφίσταται ανεξάρτητα από την απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για «δίκη εντός δίκης».

Το Δικαστήριο απάντησε ότι το ζήτημα αφορά αντικείμενο αντεξέτασης και υπενθύμισε ότι έχει ήδη αποφανθεί επί του σχετικού αιτήματος. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η απόφασή του δεν στερεί από την υπεράσπιση το δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε ένσταση ή να αναπτύξει τις θέσεις της κατά την αντεξέταση των μαρτύρων.

Ακολούθως, οι επίμαχες φωτογραφίες καταχωρήθηκαν ως τεκμήρια 1 και 2 και άρχισε η κυρίως εξέταση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας. Ο μάρτυρας κλήθηκε να αναφερθεί στις φωτογραφίες που είχε λάβει από την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ και τη Μητρόπολη Ταμασού, προχωρώντας σε υποδείξεις επί των απεικονιζόμενων χώρων και αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβλήθηκε αίτημα αναβολής από τον συνήγορο υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου, επικαλούμενος την απουσία του Ευστάθιου Ευσταθίου. Η Κατηγορούσα Αρχή αντέδρασε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ογκώδη μαρτυρία και ότι η υπεράσπιση όφειλε να είναι προετοιμασμένη για τη συνέχιση της διαδικασίας. Από την πλευρά του, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την εξέταση του μάρτυρα εφόσον είχε στη διάθεσή του αντίγραφα των επίμαχων φωτογραφιών.

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