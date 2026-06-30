Από χρήση σμυριλίου (Flex) προκλήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο υπαίτιος παραδέχθηκε τη χρήση του εργαλείου, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη καταχωρηθεί επίσημη καταγγελία, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Τμήμα Δασών απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει αυστηρά τη χρήση εργαλείων που παράγουν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών ή και ισχυρών ανέμων, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται, χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, η χρήση σε υπαίθριο χώρο εργαλείων, μηχανημάτων ή συσκευών κοπής ή συγκόλλησης μετάλλων ή άλλων υλικών που κατά τη λειτουργία τους προκαλούν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρες και ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, μέσα σε κρατικά δάση ή σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων από τα όριά τους.