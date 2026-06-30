Έσοδα που μπορεί να φτάνουν και τα €15 εκ. εκτιμάται ότι θα φέρει ο νέος δασμός που θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στα πακέτα αξίας μικρότερης των €150 που εισάγονται στην Κύπρο από τρίτες χώρες, είπε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Τελωνειακός Λειτουργός Α', Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο δασμός των €3 ανά είδος θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των €150 που εισάγονται στην ΕΕ, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, ο δασμός των €3 θα επιβάλλεται ανά κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε κάθε αποστολή.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Τελωνείων, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 ανά μήνα έφταναν στην Κύπρο περίπου 3-5 χιλιάδες πακέτα χαμηλής αξίας (<€150), που αντιστοιχούσαν σε περίπου 40-60 χιλιάδες αποστολές ανά έτος.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός ήταν πλασματικός, καθώς, όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο κ. Κωνσταντίνου, μέχρι τον Σεπτέμβριο οι πλατφόρμες δεν μπορούσαν να υποβάλουν δηλώσεις στο τελωνειακό σύστημα της Κύπρου και τις υπέβαλλαν σε άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως ευρωπαϊκές εισαγωγές.

Από τον Οκτώβριο του 2025, όταν αναβαθμίστηκαν τα συστήματα, το Τμήμα Τελωνείων μπορεί να δεκτεί τις δηλώσεις απευθείας από τις πλατφόρμες, με αποτέλεσμα οι αποστολές να γίνονται απευθείας από Κίνα προς Κύπρο.

«Από τον Οκτώβριο του 2025 παρατηρήθηκε μια εκρηκτική αύξηση στην άφιξη δεμάτων και στην υποβολή δηλώσεων μικρής αξίας, η οποία οφείλεται στην απευθείας αποστολή δεμάτων από τις πλατφόρμες τρίτων χωρών στη Κύπρο (κυρίως από Temu και Shein) και την αποδοχή των τελωνειακών δηλώσεων στο σύστημα εισαγωγών του Τμήματος Τελωνείων, οι οποίες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 γίνονταν σε άλλα κράτη μέλη», ανέφερε.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2025 τα πακέτα μικρής αξίας που φτάνουν στην Κύπρο κυμαίνονται μεταξύ 250.000-350.000, με μια μικρή μείωση να καταγράφεται τον Απρίλιο (188.000). Σε εννιά μήνες (Οκτώβριος-Ιούνιος) έφτασαν στην Κύπρο 2.556.326 πακέτα αξίας κάτω των €150 από χώρες εκτός ΕΕ.

«Από τα πιο πάνω νούμερα γίνεται αντιληπτό ότι ήδη ο φόρτος εργασίας για το Τμήμα Τελωνείων έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί από τον περασμένο Οκτώβριο, αφού από τις 60.000 δέματα μικρής αξίας ανά μέσο όρο τον χρόνο αναμένεται να φτάσουμε στα 3-3,5 εκατομμύρια δέματα τον χρόνο», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο ΚΥΠΕ το Τμήμα Τελωνείων, το 90% των πακέτων μικρής αξίας που φτάνουν στην Κύπρο έχουν χώρα προέλευσης την Κίνα, το 5% από ΗΠΑ, περίπου το 4% από Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το υπόλοιπο 1% από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Βιετνάμ, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Κορέα και Μπαγκλαντές.

Ερωτηθείς για τα έσοδα που αναμένονται από την επιβολή του δασμού, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αν συνυπολογιστεί ότι σε κάθε πακέτο περιέχονται ανά μέσο όρο 3-5 διαφορετικά είδη προϊόντων, αυτό αναμένεται να επιφέρει μια αύξηση στους εισαγωγικούς δασμούς γύρω στα €10-15 εκατομμύρια τον χρόνο».

Σημείωσε ότι από αυτά το 75% θα πηγαίνει στα ταμεία της ΕΕ και το 25% θα παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για κάλυψη των διοικητικών εξόδων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η επιβολή του συγκεκριμένου δασμού αναμένεται «να συμβάλει στη δημιουργία δικαιότερου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών από μη ασφαλή προϊόντα, στην καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ανησυχιών που συνδέονται με τη μαζική αποστολή δεμάτων», θεωρώντας ότι ο δασμός θα μειώσει αυτό το φαινόμενο αυξάνοντας το κόστος των παραγγελιών πολύ μικρής αξίας.

Απαντώντας κατά πόσο το Τμήμα Τελωνείων εκτιμά ότι θα σημειωθεί μείωση στον αριθμό των αποστολών τέτοιων πακέτων μετά την επιβολή του δασμού, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι εκτιμάται ότι οι αποστολές θα διατηρηθούν στο επίπεδο των 300.000 πακέτων τον μήνα.

Σημειώνοντας ότι ο μέσος όρος αξίας αυτών των πακέτων είναι γύρω στα €70, «αν το πακέτο έχει 2-3 διαφορετικά είδη, το κόστος θα ανέλθει σε €82 και πάλι είναι ελκυστικό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Τμήμα δεν προβλέπει να σημειωθεί ιδιαίτερη μείωση. «Ίσως διορθωθεί λίγο η κατάσταση στο εμπόριο και καταβάλλονται οι δασμοί για όλα τα εμπορεύματα που έρχονται στην Κύπρο», είπε.

Διευκρινίζοντας τη διαδικασία, είπε ότι οι μεγάλες πλατφόρμες είναι συμβεβλημένες με εταιρείες ταχυμεταφορών στην Κύπρο που κάνουν τις παραδόσεις. Από αύριο, 1η Ιουλίου, όποιο δέμα αφιχθεί στην Κύπρο θα επιβάλλεται δασμός, σημείωσε. «Σε περίπτωση που δεν επιβλήθηκε ήδη ο δασμός, θα τον εισπράξουν οι εταιρείες πριν παραδώσουν τα πακέτα και θα μας τον αποδώσουν», ανέφερε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι το Temu και το Shein έχουν ήδη προχωρήσει από τον Ιούνιο στη διαμόρφωση των τιμών τους, προκειμένου να επιβάλλουν τον δασμό κατά την αγορά των προϊόντων. Αυτό, ανέφερε, θα φαίνεται στη δήλωση εκτελωνισμού και ο παραλήπτης δεν θα πρέπει να πληρώσει κάτι για την παραλαβή του δέματός του.

Ο κ. Κωνσταντίνου, απευθυνόμενος στο κοινό, ζήτησε «να δείξουν υπομονή και κατανόηση, ειδικά τις πρώτες μέρες της επιβολής του δασμού», καθώς πρόκειται για ένα νέο μέτρο «που ούτε κι εμείς ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει τον όγκο και τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν». Σημείωσε ότι «σε κανένα δεκαήμερο θα μπούμε σε πιο ομαλή φάση και θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα πώς θα λειτουργήσει» και ανέφερε ότι η οποιαδήποτε τυχόν λάθος χρέωση παρατηρηθεί, με συνεννόηση μπορεί να διορθωθεί.