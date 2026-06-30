Στις φλόγες τυλίχθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι, αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κατοικία στην περιοχή "Καμάρες" στην Τάλα.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ξέσπασε υπο αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημα.

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη και δεύτερο όχημα, που ήταν σταθμευμένο επίσης στην αυλή της έπαυλης.

Τα δυο οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπό κάτοικο Τάλας ήταν σταθμευμένα το ένα πίσω από το άλλο εντός του χώρου στάθμευσης της οικίας.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση με δυο Πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε ευτυχώς σε γειτονικές κατοικίες και δεν προέκυψε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Πηγή: ΚΥΠΕ