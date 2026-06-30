Προειδοποίηση προς τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται με την εμφάνιση φιδιών, αλλά να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, απηύθυνε ο «γητευτής» των φιδιών, Γιάννης Αγγελής, επισημαίνοντας ότι η περίοδος αυτή σηματοδοτεί την αυξημένη δραστηριότητα των ερπετών στην κυπριακή ύπαιθρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Αγγελής εξήγησε ότι στην Κύπρο υπάρχουν οκτώ είδη φιδιών, ωστόσο μόνο η οχιά (φίνα) διαθέτει δηλητήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον άνθρωπο. Όπως ανέφερε, η οχιά ξεχωρίζει εύκολα από το κοντό και χοντρό σώμα της, καθώς και από τα χαρακτηριστικά σημάδια στο πάνω μέρος του κεφαλιού της.

Παρουσιάζοντας διαφορετικά είδη φιδιών, σημείωσε ότι αρκετά μη δηλητηριώδη φίδια μοιάζουν εμφανισιακά με την οχιά, γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση στους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σημαντικό οικολογικό ρόλο των φιδιών, τονίζοντας ότι ακόμη και η οχιά συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των τρωκτικών. Όπως ανέφερε, λόγω του δηλητηρίου της μπορεί να χωνεύει την τροφή της πολύ πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να καταναλώνει έως και δέκα αρουραίους μέσα σε έναν μήνα, αριθμός πολλαπλάσιος σε σχέση με άλλα είδη φιδιών.

Ο κ. Αγγελής επανέλαβε ότι τα φίδια δεν επιτίθενται στον άνθρωπο χωρίς λόγο και πως στη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών τα δαγκώματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, όπως η προσπάθεια θανάτωσης του ζώου ή η απροσεξία κατά τις εργασίες στην ύπαιθρο ή στις αυλές. Όπως είπε, η χαρακτηριστική προειδοποιητική συμπεριφορά της οχιάς έχει στόχο να απομακρύνει τον άνθρωπο και όχι να τον επιτεθεί.

Αναφερόμενος στις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δαγκώματος, ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία παρέμβαση, όπως δέσιμο του άκρου, τομή ή αναρρόφηση του δηλητηρίου. Η σωστή ενέργεια, όπως είπε, είναι η άμεση μετάβαση στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο, όπου υπάρχει διαθέσιμος αντιοφικός ορός.

Εξήγησε ακόμη ότι το δάγκωμα της οχιάς αφήνει συνήθως μία ή δύο χαρακτηριστικές οπές, συνοδευόμενες από έντονο πόνο και μελάνιασμα γύρω από την πληγή, ενώ τα μη δηλητηριώδη φίδια αφήνουν πολλαπλά μικρά σημάδια από τα δόντια τους.

Ο «γητευτής» των φιδιών στάθηκε και στις καιρικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι οι βροχές που προηγήθηκαν ευνόησαν την ανάπτυξη ψηλής βλάστησης γύρω από κατοικημένες περιοχές. Όπως εξήγησε, τα πυκνά χόρτα λειτουργούν ως φυσικό καταφύγιο και διάδρομος μετακίνησης για τα φίδια, ενώ παράλληλα προσελκύουν σαύρες και τρωκτικά, τα οποία αποτελούν βασική πηγή τροφής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης φιδιών κοντά σε σπίτια.

Τόνισε ακόμη ότι η καλύτερη πρόληψη είναι η σωστή συντήρηση των αυλών και των οικοπέδων, με καθαρισμό της βλάστησης, επαρκή φωτισμό, αποφυγή στάσιμων νερών και αποτελεσματική καταπολέμηση των τρωκτικών, αφού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το φίδι ψάχνει τροφή, νερό και κάπου να κρυφτεί». Καταλήγοντας, κάλεσε τους πολίτες να μην σκοτώνουν τα φίδια, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος και συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο των πληθυσμών των τρωκτικών.

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