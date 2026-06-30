Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με την θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης κτηρίων, τόνισε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Πολιτικός Μηχανικός, Ανδρέας Θεοδότου με αφορμή την νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικία, στη Λεμεσό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Θεοδότου είπε ότι με την νέα υποχώρηση μπαλκονιών, «αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά το θέμα των πολλών, παλαιών κτηρίων που έχουμε και το γεγονός ότι αυτά τα κτήρια, όπως έχουμε ξαναπεί, τα περισσότερα από αυτά σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν πριν το 1994, άρα πριν την εφαρμογή του οποιουδήποτε κανονισμού».

Αρκετά κτήρια, πρόσθεσε, χτίστηκαν λίγο μετά την εισβολή, «λίγο βιαστικά, χωρίς επίβλεψη και αρκετές φορές και με όχι τα καλύτερα υλικά».

Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ανέφερε, είναι ότι τα κτήρια αυτά δεν συντηρούνται. Αναφερόμενος ειδικότερα στις κοινόκτητες πολυκατοικίες, είπε ότι συχνά δεν υπάρχει η κοινή διάθεση από όλους τους ιδιοκτήτες να συντηρηθούν.

«Άρα, βλέπουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι ασυντήρητες», τόνισε.

Πρόληψη μέσω ΜΟΤ, επιθεώρησης κτιρίων

Ο ΓΓ του ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων (MOT).

Είναι κάτι, είπε, που συζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξέφρασε την ελπίδα όταν επανέλθει η Βουλή να προχωρήσει το θέμα προς ψήφιση.

Πρόσθεσε ότι συζήτησαν το θέμα και με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδότου στο ΚΥΠΕ, θεωρεί ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο της τακτικής επιθεώρησης κτηρίων (ΜΟΤ), κάτι που και το ΕΤΕΚ θεωρεί ορθό, θα πρέπει παράλληλα να ψηφιστεί και η νομοθεσία που αφορά της κοινόκτητες οικοδομές, που είναι μία νέα νομοθεσία.

«Ουσιαστικά, θα πρέπει να συνδυαστεί για να μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να υποχρεώνουμε τις διαχειριστικές επιτροπές να προβαίνουν στην τακτική επιθεώρηση του κτηρίου, δηλαδή να έρχονται οι διαχειριστικές επιτροπές να προσλαμβάνουν κάποιο μηχανικό, να πηγαίνει επιτόπου, να κάνει την επιθεώρηση και να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό επιθεώρησης του κτηρίου», διευκρίνισε.

Χαρακτήρισε την έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού ως πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, σημειώνοντας ότι σε πρώτη φάση θα μπορέσει να γίνει μία καλή καταγραφή, μία βάση δεδομένων για τον αριθμό των οικοδομών πχ πριν το 1994, σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν είναι συντηρημένες ή όχι έτσι ώστε να ληφθούν τα επόμενα μέτρα.

Συνέχισε λέγοντας ότι τα επόμενα μέτρα θα μπορούσαν να είναι πχ κίνητρα στους ιδιοκτήτες για ανακαίνιση, ενίσχυση της οικοδομής, όπως κρατική επιχορήγηση ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση.

Ετσι, κατέληξε ο κ. Θεοδότου, θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών, εφόσον ο μηχανικός εντοπίσει πρόβλημα, να προχωρούν τουλάχιστον με τα επείγοντα και να προβαίνουν σε επιδιορθώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ