Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται από σήμερα Τρίτη οι τρεις φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις που βρίσκονται στη λεωφόρο Ελλάδος στην Αραδίππου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου αναφέρεται ότι τα φώτα τροχαίας βρίσκονται στις συμβολές της λεωφόρου Ελλάδος με τις οδούς Ιβύκου και Σεργίου & Βάκχου, Γεωργίου Θεοτοκά και Ιάκωβου Πατάτσου.

Ο Δήμος καλεί «όλους τους οδηγούς και πεζούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη φωτεινή σηματοδότηση και την οδική σήμανση, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή λειτουργία του νέου κυκλοφοριακού συστήματος».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα πως «ο Δήμος Αραδίππου συνεχίζει να επενδύει σε έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές και ενισχύουν την οδική ασφάλεια, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών».

Πηγή: ΚΥΠΕ