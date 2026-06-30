Αν και ρωσικές τουριστικές εταιρείες, όπως η Anex Tour, είχαν συμφωνήσει για συμμετοχή στην ίδρυση κοινού αερομεταφορέα, με τη διατήρηση «χρυσής μετοχής» 20% χωρίς την καταβολή κεφαλαίου, η προσπάθεια ναυάγησε εξαιτίας σκοπιμοτήτων στο «υπουργικό συμβούλιο», σύμφωνα με τον «υπουργό» μεταφορών, Ερχάν Αρικλί.

Μιλώντας στη διαδικτυακή Haber Kıbrıs TV, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο επίμαχο σχέδιο για ένταξη του «αεροδρομίου» της Τύμπου στο σύστημα εσωτερικών πτήσεων της Τουρκίας με στόχο την επιβολή πλαφόν στα εισιτήρια, καθώς το δυσβάσταχτο κόστος αναγκάζει τους ταξιδιώτες να προτιμούν μαζικά τα αεροδρόμια στις ελεύθερες περιοχές.

Παράλληλα, ο κ. Αρικλί αναφέρθηκε στο δίκτυο οπτικών ινών, λέγοντας πως η Türk Telekom δεν επιθυμεί να αναλάβει το έργο στα κατεχόμενα επειδή γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα καταγράψει οικονομικές ζημιές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίησή του αποκλειστικά λόγω αυστηρών άνωθεν εντολών από την τουρκική προεδρία, παρά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στο «συνταγματικό δικαστήριο».

Πηγή: ΚΥΠΕ