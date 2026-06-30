Με πορεία στην Αθήνα, την Πελοπόνησο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο θα τιμήσει η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, τη μνήμη των δύο ηρώων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη της Δερύνειας, κατά τη διάρκεια αντικατοχικών διαδηλώσεων.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αλέκος Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισάακ – Σολωμού, φέτος «κλείνουν 30 ακριβώς χρόνια από την θυσία των ηρωωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού και η καθιερωμένη πορεία των μοτοσικλετιστών εις μνήμη των δύο ηρώων, θα γίνει με συμβολικούς σταθμούς στην Ελλάδα και με μόνο 40 μοτοσικλετιστές, κυρίως για λόγους ασφαλείας».

Όπως είπε, «στις 7 Ιουλίου οι μοτοσικλετιστές αναχωρούν με πλοίο από τη Λεμεσό για να φτάσουν στον Πειραιά και στη συνέχεια να κατεβούν προς την Πελοπόννησο. Εκεί θα πραγματοποιηθούν συμβολικές στάσεις στον Καραβά Κυθήρων, στη Κερύνεια Αχαϊας και στην Σαλαμίνα της Αττικής που είναι ονόματα που μας θυμίζουν και τα δικά μας κατεχόμενα μέρη» εξήγησε.

Στη συνέχεια, ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, «οι μοτοσικλετιστές θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά για τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η πορεία θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα πριν αναχωρήσει για την Κύπρο στις 17 Ιουλίου. Θα είναι ένα δεκαήμερο γεμάτο δράσεις και θα γίνουν ονοματοδοσίες οδών Ισαάκ και Σολωμού σε κάποια μέρη της Ελλάδας για να μεταλαμπαδευτεί η μνήμη των δύο ηρώων, 30 χρόνια μετά, και να διαδοθεί το μήνυμα τους που δεν ήταν άλλη από την ανάγκη απελευθέρωσης της Κύπρου από την τουρκική κατοχή».

Ερωτηθείς γιατί οι μοτοσικλετιστές θα πάνε στη Ρόδο και το Καστελόριζο και όχι σε άλλα νησιά, απάντησε πως «στην αρχική σκέψη υπήρχαν και άλλα νησιά, αλλά για πρακτικούς λόγους επιλέξαμε αυτά τα δύο ακριτικά νησιά της Ελλάδας».

Ανέφερε πως «το Καστελόριζο συμβολίζει τους ακρίτες, είναι σε μια περιοχή πολύ δύσκολη, όπως και η Κύπρος και θέλαμε με αυτό τον τρόπο να συνδεθούν τα δύο νησιά. Η Ρόδος έχει μία μεγάλη ιστορία με την Κύπρο, μία σύνδεση αιώνων και επιλέξαμε να πάμε μόνο σε αυτά τα δύο νησιά, να έρθουμε σε αλληλεπίδραση με τους κατοίκους τους, να μιλήσουμε, να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, να αναφερθούμε ξανά στη μνήμη των δύο ηρώων και στην ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης για τις δολοφονίες τους», είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής των μοτοσικλετιστών στην Αθήνα θα καταβληθεί προσπάθεια να συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας "για να του υπενθυμίσουμε ότι παραμένουν ανεκτέλεστα εντάλματα σύλληψης για τον Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον υπήρχε και η σκέψη, με την ευκαιρία των 30 χρόνων από τη δολοφονία των Ισαάκ και Σολωμού, οι μοτοσικλετιστές να πραγματοποιήσουν πορεία σε ευρωπαϊκές χώρες, σημείωσε πως «φέτος δεν υπήρχε αυτή η σκέψη. Επιλέξαμε να γίνει αυτό εφόσον στα 20 χρόνια της δολοφονίας, έγινε πριν από δέκα χρόνια η πορεία από το Βερολίνο. Φέτος επιλέξαμε να γίνει κάτι πιο συμβολικό και να επιστρέψουμε στην Κύπρο με αναμνήσεις και υποστήριξη ελπίζουμε από τον κόσμο της Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των νησιών».

Ερωτηθείς για την καθιερωμένη πορεία των μοτοσικλετιστών στην Κύπρο, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε πως «αυτή θα γίνει το Σάββατο 8 Αυγούστου, μια μέρα πριν το τριακοστό ετήσιο μνημόσυνο των δύο ηρώων, όπως συμβαίνει πάντα από όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου, με κατάληξη φυσικά στο Παραλίμνι και στη Δερύνεια όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση».

Ερωτηθείς για τα ανεκτέλεστα εντάλματα σύλληψης των 11 ατόμων είπε πως «ο ένας από αυτούς, που ήταν αρχηγός του τουρκικού στρατού στην Κύπρο απεβίωσε και μένουν δέκα. Ο ένας καταζητούμενος ο Ερχάν Αρικλί είναι Πρόεδρος κόμματος στα κατεχόμενα, διετέλεσε 'υπουργός' σε δύο ψευδοκυβερνήσεις ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος», ανέφερε.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον έχει ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωβουλευτών της Κύπρου και της Ελλάδας για να δοθεί βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύλληψη των δέκα αυτών ατόμων, σημείωσε ότι υπήρξε μια συνεννόηση με τους Ευρωβουλευτές, υπάρχουν υποσχέσεις για βοήθεια, ωστόσο ακόμη "δεν είδαμε οτιδήποτε".

Δυστυχώς, συνέχισε, «αυτή είναι μία πληγή που παρέμεινε ανοιχτή όχι μόνο για τις οικογένειες των δύο ηρώων αλλά για έναν ολόκληρο λαό».

Αναφορικά με το μνημείο για τους δύο ήρωες που αναγέρθηκε στο Παραλίμνι, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πώς «αυτό μας ικανοποιεί και είναι κάτι για το οποίο επιμέναμε και εμείς για τόσα χρόνια, δηλαδή να γίνει κάτι, τόσο στο Παραλίμνι όσο και στο οδόφραγμα της Δερύνειας. Ωστόσο εκεί δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μια πινακίδα για να θυμίζει τι έγινε πριν τριάντα χρόνια αλλά είναι ευχής έργο που έγινε στο Παραλίμνι και όποιος περάσει από εκεί συγκινείται και αντιλαμβάνεται ότι υπήρξαν δύο ήρωες του Ελληνισμού που προχώρησαν πολύ για να γυρίσουν πίσω και είδαν εκεί που δεν είδε ένας ολόκληρος λαός για τόσα χρόνια».

Πηγή: ΚΥΠΕ