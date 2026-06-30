Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι, στα πλαίσια κατασκευής της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας «Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ1: Τμήμα Κίτι, Δρομολαξιάς - Μενεού και παραλιακή ζώνη», θα παραμείνει κλειστό τμήμα της Οδού Μενεού για τη χρονική περίοδο από τις 02/07/2026-13/08/2026.

Οι διερχόμενοι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις προειδοποιητικές Πινακίδες και τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που έχουν συμφωνηθεί με τις Αρμόδιες Αρχές.

Διευκρινίζεται ότι πριν το κλείσιμο των δρόμων εξασφαλίζεται η ενυπόγραφη έγκριση της τροχαίας, των αρμόδιων Δημοτικών αρχών και του Μηχανικού, αφού τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης καθορίζονται/υποδεικνύονται από την Αστυνομία σε συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές και εφαρμόζονται από τον ΕΟΑ Λάρνακας στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών έργων.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία.