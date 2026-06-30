Με συγκίνηση και έκκληση για ψυχραιμία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, δρ Μιχάλης Αναστασιάδης, σχετικά με τον τραγικό θάνατο των δύο ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε όχημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο δρ Αναστασιάδης τόνισε ότι προς το παρόν δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής και των υπόλοιπων εξετάσεων.

«Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε οποιαδήποτε εκδοχή από τη στιγμή που οι έρευνες και η ιατροδικαστική εξέταση βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαφανεί ποια είναι η ακριβής αιτία θανάτου», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους των παιδιών.

Οι κίνδυνοι από τις υψηλές θερμοκρασίες

Με αφορμή την υπόθεση, ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας αναφέρθηκε γενικότερα στους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.

Όπως εξήγησε, ένα κλειστό αυτοκίνητο λειτουργεί ως «μεταλλικό κουτί», στο οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται πολύ γρήγορα, δημιουργώντας συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό και ειδικά για τα παιδιά.

«Οι συνθήκες μέσα σε ένα κλειστό όχημα είναι πραγματικά εξουθενωτικές, πόσο μάλλον για ευάλωτους οργανισμούς όπως είναι τα μικρά παιδιά», είπε.

Πρόσθεσε ότι η παρατεταμένη έκθεση σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει αρχικά θερμική εξάντληση, απώλεια αισθήσεων και, στη συνέχεια, πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή.

Έκκληση για πρόληψη

Ο δρ Αναστασιάδης επανέλαβε την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του καύσωνα, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και να ενυδατώνονται συχνά.

Αντίστοιχη προσοχή, όπως είπε, απαιτείται και για τους ηλικιωμένους, ενώ κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν ότι τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν σωστά.

«Σύνδρομο του ξεχασμένου παιδιού»

Ερωτηθείς για περιστατικά παιδιών που παραμένουν ξεχασμένα μέσα σε οχήματα, ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση περιγράφεται και στην ιατρική βιβλιογραφία ως ξεχωριστό σύνδρομο.

Ωστόσο, απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να επέλθει ο θάνατος, υπογραμμίζοντας ότι αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι συνθήκες έκθεσης και η θερμοκρασία.

«Δεν μπορεί κάποιος να πει με ακρίβεια τον χρόνο», κατέληξe.



