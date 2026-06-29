Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο άνδρας καταζητείται για υπόθεση φόνου και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2023. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στις βρετανικές αρχές.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «συνελήφθη σήμερα το πρωί, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, άντρας ηλικίας 30 ετών, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου».

Συγκεκριμένα, «ο 30χρονος αφίχθηκε σήμερα το πρωί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφέρεται ότι «κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα αδικήματα του φόνου και της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών, τα οποία διαπράχθηκαν το 2023».

Σημειώνεται πως «ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.