Απροειδοποίητη επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές, με σκοπό την αξιολόγηση / παρακολούθηση των χώρων κράτησης ανηλίκων, πραγματοποίησε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, υπό την ιδιότητά της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (National Preventive Mechanism – NPM), προέβη, μέσω Λειτουργών του Γραφείου της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του Έργου «Technical Support for More Effective and Resilient National Preventive Mechanisms (NPMs)», το οποίο υλοποιείται από το Γραφείο της Επιτρόπου, υπό την αρμοδιότητά της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Γραφείο του Επιθεωρητή Φυλακών της Ιρλανδίας. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Μετά την επιτυχή απροειδοποίητη επίσκεψη στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Έργου, η σημερινή επίσκεψη αποτελεί μέρος των διαφόρων επισκέψεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων κατά την άσκηση της αποστολής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT) και τα διεθνή πρότυπα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, υπό την καθοδήγηση και με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης», τονίζεται.

Υπογραμμίζεται ότι «η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση των χώρων κράτησης ανηλίκων και στην αξιολόγηση του βαθμού διασφάλισης της απαιτούμενης παιδοκεντρικής προσέγγισης και της πρόληψης κάθε μορφής κακομεταχείρισης, αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων και αναλυτικών καταλόγων ελέγχου (checklists), που αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του Έργου, κατόπιν ουσιαστικής εργασίας των εμπειρογνωμόνων του, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης των χώρων κράτησης ανηλίκων (Juvenile Detention Monitoring Framework)».

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι τα ευρήματα της επίσκεψης, καθώς και τυχόν συστάσεις που θα προκύψουν, θα κοινοποιηθούν το προσεχές διάστημα στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προς εξέταση και λήψη των αναγκαίων μέτρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Συμβούλου της Ευρώπης δεν ήταν μέλη της CPT αλλά πρόκειται για εμπειρογνώμονες που στο πλαίσιο του έργου για τεχνική υποστήριξη για πιο ανθεκτικούς και αποτελεσματικούς Μηχανισμούς Πρόληψης των βασανιστηρίων ενήργησαν μαζί με τους λειτουργούς ως παρατηρητές ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε απροειδοποίητες επισκέψεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ