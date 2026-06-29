Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, σε σχέση με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E–mails) που αποστέλλονται, δήθεν εκ μέρους τραπεζικών ιδρυμάτων.

Στόχος των δραστών είναι η απόσπαση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων των πολιτών.

Προτρέπετε το κοινό, να μην κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα πρόσωπα και να επαληθεύει την ταυτότητα και ιδιότητα οποιουδήποτε προσώπου που επικοινωνεί μαζί τους, μέσω των επίσημων καναλιών υποστήριξης πελατών, των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν δηλώσει προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα τους, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή παράνομης χρήσης τους.