Διακοπή της παροχής νερού στην περιοχή Καμάρων Λάρνακας θα σημειωθεί σήμερα λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού η διακοπή θα είναι μέχρι τις 15:00.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

Πηγή: ΚΥΠΕ