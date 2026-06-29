Στη διενέργεια ελέγχων σε συνεργεία αντικατάστασης τροχών προχωρά το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, μετά το πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο τροχός θεάθηκε να κινείται ανεξέλεγκτα στον αυτοκινητόδρομο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια οδηγών και επιβατών.

Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την τοποθέτηση και ασφάλιση των τροχών, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Μετά τη δημοσίευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιστατικού, κατά το οποίο τροχός θεάθηκε να κινείται ανεξέλεγκτα στον αυτοκινητόδρομο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για οδηγούς και επιβάτες, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προχωρά σε ελέγχους σε συνεργεία αντικατάστασης τροχών.

Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της οδικής ασφάλειας και του κοινού.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τονίζει ότι η ορθή τοποθέτηση και ασφάλιση των τροχών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας και καλεί όλα τα συνεργεία να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τις ενδεδειγμένες τεχνικές διαδικασίες.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.